SEM EXPLICAÇÃO

'Inaceitável', desabafa volante do Bahia após goleada sofrida para o Remo

Tricolor perdeu por 4x1 para a equipe paraense na tarde deste domingo (22)

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de março de 2026 às 18:23

Bahia foi goleado para o Remo por 4x1 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia viu a sua invencibilidade como visitante na Série A cair ao ser goleado pelo Remo por 4x1 neste domingo (22). A partida, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a primeira derrota do Esquadrão na competição nacional neste ano. Na saída da partida, o volante Erick desabafou sobre o rendimento da equipe em campo, mas destacou que o elenco precisa dar uma resposta e voltar a vencer para brigar pelo topo da tabela.

É muito difícil explicar, para ser sincero, pelo início do jogo que a gente teve, pelas oportunidades que tivemos também. Você sair na frente fora de casa e permitir que o adversário vire dessa maneira, eu acho que é inaceitável Erick Volante do Bahia

Veja imagens de Remo x Bahia, pela 8ª rodada do Brasileirão 1 de 6

"A gente respeita o time adversário, mas quando parte da nossa postura, eu acho que a cobrança tem que ser um pouco maior, porque a gente vinha fazendo um bom jogo e assim que a gente fez o gol, abdicamos de jogar. Não condiz com o que a gente vinha apresentando nesse campeonato. Precisamos rever. Também não está tudo perdido, mas eu acho que quando se briga pela ponta da tabela, tem que ter um pouco mais de lucidez para a gente conquistar o triunfo aqui hoje", complementou.

O Tricolor entrou em campo com a volta do argentino Román Gómez atuando na lateral direita. Com Gilberto fora e Acevedo suspenso, o lateral ganhou uma nova chance de iniciar entre os titulares. Outro desfalque foi a ausência de Willian José, cortado por lesão e substituído por Everaldo.