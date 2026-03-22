'Inaceitável', desabafa volante do Bahia após goleada sofrida para o Remo

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Alan Pinheiro
Publicado em 22 de março de 2026 às 18:23
O Bahia viu a sua invencibilidade como visitante na Série A cair ao ser goleado pelo Remo por 4x1 neste domingo (22). A partida, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a primeira derrota do Esquadrão na competição nacional neste ano. Na saída da partida, o volante Erick desabafou sobre o rendimento da equipe em campo, mas destacou que o elenco precisa dar uma resposta e voltar a vencer para brigar pelo topo da tabela.
ErickVolante do Bahia
Veja imagens de Remo x Bahia, pela 8ª rodada do Brasileirão
"A gente respeita o time adversário, mas quando parte da nossa postura, eu acho que a cobrança tem que ser um pouco maior, porque a gente vinha fazendo um bom jogo e assim que a gente fez o gol, abdicamos de jogar. Não condiz com o que a gente vinha apresentando nesse campeonato. Precisamos rever. Também não está tudo perdido, mas eu acho que quando se briga pela ponta da tabela, tem que ter um pouco mais de lucidez para a gente conquistar o triunfo aqui hoje", complementou.
O Tricolor entrou em campo com a volta do argentino Román Gómez atuando na lateral direita. Com Gilberto fora e Acevedo suspenso, o lateral ganhou uma nova chance de iniciar entre os titulares. Outro desfalque foi a ausência de Willian José, cortado por lesão e substituído por Everaldo.
Com o início da Data-Fifa, o Esquadrão terá tempo para descansar e se recuperar fisicamente antes de voltar ao Brasileirão. O próximo compromisso do time na temporada está marcado para o dia 1 de abril, quando recebe o Athletico-PR na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada da Série A.