Vai ter Ba-Vi? Veja os possíveis adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de março de 2026 às 15:01
O sorteio da quinta fase da Copa do Brasil será realizado na próxima segunda-feira (23), às 14h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e pode reservar um clássico Ba-Vi logo na estreia de Bahia e Vitória na competição. Além dos dois clubes da capital, o Jacuipense também segue vivo no torneio e aguarda a definição do seu adversário.
Com o encerramento da quarta fase na última quinta-feira (19), foram definidos os 32 clubes classificados para a próxima etapa. A quinta fase marca a entrada dos 20 times da Série A, que passam a integrar a disputa ao lado das 12 equipes que avançaram desde as fases iniciais, aumentando o nível de dificuldade da competição.
De acordo com o regulamento, os clubes foram divididos em dois potes com base no ranking nacional da CBF, e os confrontos serão formados obrigatoriamente entre equipes do pote 1 e do pote 2. O Bahia ocupa a 7ª posição no ranking e, por isso, aparece no pote 1 ao lado de outros clubes da elite do futebol brasileiro.
Possíveis adversário do Bahia na Copa do Brasil
Já o Vitória, que está na 20ª colocação, e o Jacuipense, que aparece em 66º lugar, ficaram no pote 2 e terão pela frente adversários do grupo principal. Com essa divisão, existe a possibilidade de um clássico Ba-Vi logo nesta fase, caso o sorteio coloque o Vitória como adversário do Bahia. Se confirmado, será o primeiro encontro entre os rivais nesta edição da Copa do Brasil.
Veja os possíveis adversários do Vitória na 5ª fase da Copa do Brasil
A quinta fase será disputada em jogos de ida e volta, que também serão definidos por sorteio. As partidas de ida estão previstas para os dias 22 e 23 de abril, enquanto os jogos de volta devem acontecer nos dias 13 e 14 de maio. Todos os clubes participantes receberão premiação aproximada de R$ 2 milhões apenas pela participação nesta etapa, e os vencedores avançam para as oitavas de final.