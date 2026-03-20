HORA DA COPA

Vai ter Ba-Vi? Veja os possíveis adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil

Sorteio nesta segunda-feira (24) define os confrontos da 5ª fase da competição

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:01

Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

O sorteio da quinta fase da Copa do Brasil será realizado na próxima segunda-feira (23), às 14h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e pode reservar um clássico Ba-Vi logo na estreia de Bahia e Vitória na competição. Além dos dois clubes da capital, o Jacuipense também segue vivo no torneio e aguarda a definição do seu adversário.

Com o encerramento da quarta fase na última quinta-feira (19), foram definidos os 32 clubes classificados para a próxima etapa. A quinta fase marca a entrada dos 20 times da Série A, que passam a integrar a disputa ao lado das 12 equipes que avançaram desde as fases iniciais, aumentando o nível de dificuldade da competição.

De acordo com o regulamento, os clubes foram divididos em dois potes com base no ranking nacional da CBF, e os confrontos serão formados obrigatoriamente entre equipes do pote 1 e do pote 2. O Bahia ocupa a 7ª posição no ranking e, por isso, aparece no pote 1 ao lado de outros clubes da elite do futebol brasileiro.

Possíveis adversário do Bahia na Copa do Brasil 1 de 16

Já o Vitória, que está na 20ª colocação, e o Jacuipense, que aparece em 66º lugar, ficaram no pote 2 e terão pela frente adversários do grupo principal. Com essa divisão, existe a possibilidade de um clássico Ba-Vi logo nesta fase, caso o sorteio coloque o Vitória como adversário do Bahia. Se confirmado, será o primeiro encontro entre os rivais nesta edição da Copa do Brasil.

Veja os possíveis adversários do Vitória na 5ª fase da Copa do Brasil 1 de 16