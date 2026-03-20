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Vai ter Ba-Vi? Veja os possíveis adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil

Sorteio nesta segunda-feira (24) define os confrontos da 5ª fase da competição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:01

Bahia e Vitória
Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

O sorteio da quinta fase da Copa do Brasil será realizado na próxima segunda-feira (23), às 14h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e pode reservar um clássico Ba-Vi logo na estreia de Bahia e Vitória na competição. Além dos dois clubes da capital, o Jacuipense também segue vivo no torneio e aguarda a definição do seu adversário.

Com o encerramento da quarta fase na última quinta-feira (19), foram definidos os 32 clubes classificados para a próxima etapa. A quinta fase marca a entrada dos 20 times da Série A, que passam a integrar a disputa ao lado das 12 equipes que avançaram desde as fases iniciais, aumentando o nível de dificuldade da competição.

De acordo com o regulamento, os clubes foram divididos em dois potes com base no ranking nacional da CBF, e os confrontos serão formados obrigatoriamente entre equipes do pote 1 e do pote 2. O Bahia ocupa a 7ª posição no ranking e, por isso, aparece no pote 1 ao lado de outros clubes da elite do futebol brasileiro.

Possíveis adversário do Bahia na Copa do Brasil

Jacuipense por Reprodução
Paysandu por Reprodução
Confiança por Reprodução
CRB por Reprodução
Chapecoense por Reprodução
Vitória por Reprodução
Juventude por Reprodução
Atlético-GO por Reprodução
Ceará por Reprodução
Coritiba por Reprodução
Remo por Reprodução
Goiás por Reprodução
Mirassol (Brasil) por Reprodução
Barra-SC por Reprodução
Operário-PR por Reprodução
Athletic-MG por Reprodução
1 de 16
Jacuipense por Reprodução

Já o Vitória, que está na 20ª colocação, e o Jacuipense, que aparece em 66º lugar, ficaram no pote 2 e terão pela frente adversários do grupo principal. Com essa divisão, existe a possibilidade de um clássico Ba-Vi logo nesta fase, caso o sorteio coloque o Vitória como adversário do Bahia. Se confirmado, será o primeiro encontro entre os rivais nesta edição da Copa do Brasil.

Veja os possíveis adversários do Vitória na 5ª fase da Copa do Brasil

Corinthians por Reprodução
Atlético-MG por Reprodução
Internacional por Reprodução
Atlhetico-PR por Reprodução
Grêmio por Reprodução
RB Bragantino por Reprodução
Vasco da Gama por Reprodução
Santos por Reprodução
Fortaleza por Reprodução
Fluminense por Reprodução
São Paulo por Reprodução
Botafogo por Reprodução
Bahia (Brasil) por Reprodução
Cruzeiro por Reprodução
Flamengo por Reprodução
Palmeiras por Reprodução
1 de 16
Corinthians por Reprodução

A quinta fase será disputada em jogos de ida e volta, que também serão definidos por sorteio. As partidas de ida estão previstas para os dias 22 e 23 de abril, enquanto os jogos de volta devem acontecer nos dias 13 e 14 de maio. Todos os clubes participantes receberão premiação aproximada de R$ 2 milhões apenas pela participação nesta etapa, e os vencedores avançam para as oitavas de final.

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Tags:

Bahia Vitória Copa do Brasil

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