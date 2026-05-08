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Real Madrid multa Valverde e Tchouaméni em R$ 2,8 milhões após briga no CT

A confusão entre os meio-campistas aconteceu no CT de Valdebebas, terminou com o uruguaio hospitalizado e aumentou a tensão nos bastidores do clube às vésperas do clássico contra o Barcelona

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:23

Tchouaméni e Valver foram multados pelo Real Madrid
Tchouaméni e Valver foram multados pelo Real Madrid Crédito: Reprodução/X

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (8) a punição aplicada a Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni após a briga envolvendo os dois jogadores no centro de treinamento de Valdebebas. Cada atleta recebeu multa de 500 mil euros — cerca de R$ 2,8 milhões — depois da confusão que escalou ao longo da semana e terminou com o uruguaio hospitalizado.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola, especialmente pelo jornal Marca, o desentendimento começou ainda na quarta-feira (6), durante uma atividade no CT. Na ocasião, os jogadores discutiram após uma falta em treinamento, trocaram empurrões e precisaram ser separados pelos companheiros, mas não chegaram às agressões físicas.

O clima, no entanto, permaneceu tenso no dia seguinte. Segundo os relatos, Valverde teria se recusado a cumprimentar Tchouaméni e passou a acusar o francês de ter vazado detalhes da primeira discussão para a imprensa. O ambiente no treino foi descrito como desconfortável, enquanto integrantes do elenco tentavam conter a situação.

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Ainda conforme a mídia espanhola, a discussão continuou no vestiário. Alguns jogadores pediram que Valverde encerrasse o assunto, enquanto Tchouaméni também cobrou o fim do clima hostil. Em meio ao bate-boca, o francês teria acertado um soco no uruguaio, que caiu e bateu a cabeça no chão, sofrendo um corte profundo na região da testa.

Após o incidente, Valverde recebeu atendimento na enfermaria do clube e depois foi encaminhado ao hospital Blua Sanitas, próximo ao CT do Real Madrid. Exames confirmaram um traumatismo cranioencefálico, e o meio-campista precisou levar pontos antes de receber alta. Em outra versão apresentada posteriormente, Valverde afirmou ter se ferido ao bater acidentalmente em uma mesa durante a discussão. O jogador foi acompanhado ao hospital pelo técnico Álvaro Arbeloa.

O episódio agravou ainda mais o ambiente de tensão vivido internamente pelo Real Madrid nesta reta final de temporada. Segundo o Marca, há desgaste no relacionamento entre alguns atletas do elenco, além de dificuldades de convivência com Arbeloa. Outro caso citado pela imprensa espanhola envolve Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras, que também teriam se desentendido durante treinamentos em Valdebebas.

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Vitória: Bebeto - 6 gol (1990, 1994 e 1998), David Luiz - 2 gols (2014) e Júnior Nagata - 1 gol (2002) por Reprodução
Santa Cruz: Rivaldo - 8 gols (1998 e 2002) por Divulgação
Galícia: Maneca - 1 gol (1950) por Reprodução
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Após a confusão entre Valverde e Tchouaméni, o CEO do clube, José Ángel Sánchez, conduziu uma reunião de emergência com o elenco para tentar amenizar a crise. O caso também foi levado ao presidente do Real Madrid, e a diretoria abriu um procedimento disciplinar interno.

Em comunicado oficial, o clube informou que os dois jogadores compareceram diante do responsável pelo processo disciplinar, demonstraram arrependimento e pediram desculpas entre si, além de se desculparem com companheiros, comissão técnica, dirigentes e torcedores. Ambos também afirmaram aceitar qualquer punição determinada pela diretoria. Diante disso, o Real Madrid optou por encerrar o processo interno aplicando multa financeira de 500 mil euros para cada atleta.

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Toda a situação acontece às vésperas do clássico contra o Barcelona, marcado para domingo (10), pela La Liga. O time catalão precisa de apenas um empate para confirmar o título espanhol, enquanto o Real Madrid caminha para encerrar a temporada sem conquistas.

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Real Madrid

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