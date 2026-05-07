Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Time nordestino com dívida de R$ 153 milhões tem plano aprovado pela Justiça

Homologação da recuperação judicial prevê uso de recursos da Arena de Pernambuco e prazo de até 12 anos para quitação do passivo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:24

Estádio dos Aflitos, do Náutico
Estádio dos Aflitos, do Náutico Crédito: Divulgação/Náutico

A Justiça de Pernambuco homologou o plano de recuperação judicial do Clube Náutico Capibaribe, aprovado pelos credores em Assembleia Geral realizada no fim de 2025. A decisão foi assinada na última segunda-feira (4) pelo juiz Nehemias de Moura Tenório, da 21ª Vara Cível da Capital, oficializando uma nova etapa no processo de reorganização financeira do clube pernambucano.

O plano envolve um passivo estimado em aproximadamente R$ 153 milhões, distribuído entre 781 credores divididos em três classes. Desse total, a maior parte corresponde às dívidas trabalhistas, que somam mais de R$ 123 milhões e abrangem 675 credores. Os demais débitos estão relacionados a credores quirografários e micro e pequenas empresas.

Clubes nordestinos com mais participações na Série A na era dos pontos corridos

1º - Bahia 14 participações  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
2º- Vitória 13 participações  por Victor Ferreira/EC Vitória
3º - Sport 12 participações  por Divulgação/Sport
4º - Fortaleza 10 participações por Mateus Lotif / Fortaleza EC
5º - Ceará oito participações por Divulgação/Ceará
6º - Náutico cinco participações  por Divulgação/Náutico
7º - Santa Cruz duas participações  por Divulgação
8º - CSA uma participação por Matheus Lima/Vasco
8º - América de Natal uma participação por Canindé Pereira/América FC
1 de 9
1º - Bahia 14 participações  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Com a homologação, a expectativa passa a ser pela liberação dos recursos ligados à Arena de Pernambuco. O Náutico tem cerca de R$ 30 milhões a receber referentes à rescisão do contrato firmado com o estádio. O valor já está depositado em juízo e depende apenas da liberação por parte do Governo de Pernambuco para que os pagamentos previstos no plano possam ser iniciados.

Após a utilização dos recursos da Arena de Pernambuco, o clube pretende quitar o restante da dívida utilizando receitas do próprio fluxo de caixa operacional a partir de 2028. O cronograma estabelece pagamentos anuais de R$ 1,5 milhão caso a equipe dispute a Série B do Campeonato Brasileiro e de R$ 3 milhões por temporada em caso de participação na Série A.

Pelas projeções apresentadas no plano, a dívida poderá ser liquidada em aproximadamente 12 anos caso o Náutico permaneça na Série B. Em um cenário de acesso à elite do futebol nacional, a tendência é de redução do prazo para conclusão dos pagamentos.

Veja o ranking dos clubes nordestinos que mais revelaram autores de gols em Copas do Mundo

Sport: Ademir Menezes - 9 gols (1950), Vavá - 9 gols (1958 e 1962) e Juninho Pernambucano - 1 gol (2006) por Reprodução
Vitória: Bebeto - 6 gol (1990, 1994 e 1998), David Luiz - 2 gols (2014) e Júnior Nagata - 1 gol (2002) por Reprodução
Santa Cruz: Rivaldo - 8 gols (1998 e 2002) por Divulgação
Galícia: Maneca - 1 gol (1950) por Reprodução
íbis: Rildo - 1 gol (1966) por Divulgação
1 de 5
Sport: Ademir Menezes - 9 gols (1950), Vavá - 9 gols (1958 e 1962) e Juninho Pernambucano - 1 gol (2006) por Reprodução

Entre as condições homologadas pela Justiça, os credores trabalhistas da Classe I terão créditos de até 15 salários mínimos pagos integralmente, sem deságio. Valores entre 15 e 150 salários mínimos sofrerão redução de 65%, enquanto créditos acima de R$ 400 mil terão deságio de 90%.

Já os credores quirografários, enquadrados na Classe III, receberão inicialmente uma parcela fixa de R$ 25 mil por credor. O valor excedente terá deságio de 90%, com pagamento do saldo remanescente em 120 parcelas mensais após período de carência de 18 meses.

LEIA MAIS 

Carlo Ancelotti pode ser homenageado com título de Cidadão Baiano

Shopping de Salvador terá espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026; confira onde

Às vésperas de clássico, jogador do Real Madrid vai parar no hospital após briga no vestiário

Fifa anuncia mudança histórica no álbum da Copa do Mundo após mais de 60 anos

Mais um! CazéTV acerta com jornalista experiente para reforçar cobertura da Copa

No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, classificadas na Classe IV, o plano prevê parcela fixa de R$ 20 mil para cada credor, além de deságio de 90% sobre os valores restantes. O saldo será quitado em 60 parcelas mensais, também após carência de 18 meses.

Ao todo, a recuperação judicial do Náutico reúne 675 credores trabalhistas, com dívidas de R$ 123.341.282,03; 68 credores quirografários, com débitos de R$ 27.300.005,14; e 38 micro e pequenas empresas, que somam R$ 2.222.580,94 em valores a receber.

Mais recentes

Imagem - Carlo Ancelotti pode ser homenageado com título de Cidadão Baiano

Carlo Ancelotti pode ser homenageado com título de Cidadão Baiano
Imagem - Shopping de Salvador terá espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026; confira onde

Shopping de Salvador terá espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026; confira onde
Imagem - Após volta de Kayzer e Baralhas, Jair Ventura vive 'dor de cabeça boa' para escalar o Vitória

Após volta de Kayzer e Baralhas, Jair Ventura vive 'dor de cabeça boa' para escalar o Vitória