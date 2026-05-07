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Carlo Ancelotti pode ser homenageado com título de Cidadão Baiano

Proposta protocolada na ALBA destaca trajetória do técnico da Seleção Brasileira e sua aproximação com a cultura baiana durante passagem pelo Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:13

Ancelotti promete o Hexa durante o Carnaval de Salvador
Ancelotti promete o Hexa durante o Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação/Brahma

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, poderá receber o Título de Cidadão Baiano concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Marcelinho Veiga, que protocolou um Projeto de Resolução defendendo o reconhecimento à trajetória do treinador no futebol mundial e sua relação recente com o povo baiano.

Na justificativa apresentada à ALBA, o parlamentar destacou a importância da chegada de Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira e a ligação do futebol com a cultura nacional. “Ao assumir o comando da Seleção Brasileira, Ancelotti passa a integrar de forma direta a história de um país onde o futebol é mais do que esporte: é identidade cultural, expressão popular e instrumento de união nacional. No Brasil — e especialmente na Bahia — o futebol pulsa nas ruas, nos campos e nos corações do povo, sendo elemento central da nossa cultura e do nosso modo de viver”, afirmou Marcelinho Veiga no documento.

Carlos Ancelotti no Carnaval de Salvador

Ancelotti promete o Hexa durante o Carnaval de Salvador por Divulgação/Brahma
Ancelotti promete o Hexa durante o Carnaval de Salvador por Divulgação/Brahma
Ancelotti promete o Hexa durante o Carnaval de Salvador por Divulgação/Brahma
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Ancelotti promete o Hexa durante o Carnaval de Salvador por Divulgação/Brahma

O deputado também argumentou que a homenagem representa o reconhecimento à trajetória vitoriosa do treinador e à sua contribuição para o esporte. “A concessão do Título de Cidadão Baiano a Carlo Ancelotti simboliza, portanto, o reconhecimento não apenas de sua extraordinária carreira, mas também da sua contribuição para o fortalecimento dos laços entre o futebol brasileiro e o cenário internacional, bem como da valorização do esporte como ferramenta de integração entre povos e culturas”, completou.

Entre os pontos citados no projeto está a passagem recente de Ancelotti por Salvador durante o Carnaval deste ano. O treinador esteve na capital baiana a convite da Brahma, dentro da campanha “Tá Liberado Acreditar”, e participou da folia no circuito Barra-Ondina. Durante a estadia, o italiano interagiu com artistas da música baiana, como Bell Marques e Léo Santana.

10 curiosidades sobre Carlo Ancelotti

É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico.É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico por Divulgação
Fala cinco idiomas: italiano, inglês, espanhol, francês e alemão por Reprodução
Gosta de cozinhar e já declarou que relaxa na cozinha preparando massas por Reproduçaõ
Tem uma das sobrancelhas mais famosas do futebol, apelidada de “sopracciglio” na Itália por Real Madrid/Divulgação
Já treinou em todas as chamadas “Big Five Leagues” da Europa por Rafael Ribeiro/CBF
É o único técnico a conquistar a liga nacional em cinco países diferentes por Rafael Ribeiro/CBF
É conhecido por nunca levantar a voz nos treinos, preferindo diálogo calmo por Divulgação
Mantém relação muito próxima com jogadores, sendo apelidado de “paizão” por vários deles por Reprodução
Foi assistente de Arrigo Sacchi na seleção italiana de 1994 por Reprodução
Publicou autobiografias em que mistura futebol e histórias pessoais, com humor e ironia por Divulgação
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É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico.É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico por Divulgação

Antes de acompanhar a folia, Ancelotti também participou de uma recepção especial no Centro Histórico de Salvador. O italiano foi recebido no Pelourinho por um cortejo do Olodum, com cerca de 100 percussionistas animando o trajeto pelas ruas da região. A iniciativa foi apontada pelo deputado como uma demonstração da aproximação do treinador com a cultura baiana e a energia do povo do estado.

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Conhecido como “Mister”, Carlo Ancelotti construiu uma trajetória de destaque no futebol europeu. Como jogador, teve passagens marcantes por clubes como AS Roma e AC Milan. Já como treinador, se tornou o técnico mais vencedor da história da UEFA Champions League, com dois títulos pelo Milan e três pelo Real Madrid, antes de assumir o comando da Seleção Brasileira.

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Carnaval Bahia Salvador Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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