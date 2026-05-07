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Carlo Ancelotti pode ser homenageado com título de Cidadão Baiano

Proposta protocolada na ALBA destaca trajetória do técnico da Seleção Brasileira e sua aproximação com a cultura baiana durante passagem pelo Carnaval de Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:13

Ancelotti promete o Hexa durante o Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação/Brahma

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, poderá receber o Título de Cidadão Baiano concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Marcelinho Veiga, que protocolou um Projeto de Resolução defendendo o reconhecimento à trajetória do treinador no futebol mundial e sua relação recente com o povo baiano.

Na justificativa apresentada à ALBA, o parlamentar destacou a importância da chegada de Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira e a ligação do futebol com a cultura nacional. “Ao assumir o comando da Seleção Brasileira, Ancelotti passa a integrar de forma direta a história de um país onde o futebol é mais do que esporte: é identidade cultural, expressão popular e instrumento de união nacional. No Brasil — e especialmente na Bahia — o futebol pulsa nas ruas, nos campos e nos corações do povo, sendo elemento central da nossa cultura e do nosso modo de viver”, afirmou Marcelinho Veiga no documento.

Carlos Ancelotti no Carnaval de Salvador 1 de 3

O deputado também argumentou que a homenagem representa o reconhecimento à trajetória vitoriosa do treinador e à sua contribuição para o esporte. “A concessão do Título de Cidadão Baiano a Carlo Ancelotti simboliza, portanto, o reconhecimento não apenas de sua extraordinária carreira, mas também da sua contribuição para o fortalecimento dos laços entre o futebol brasileiro e o cenário internacional, bem como da valorização do esporte como ferramenta de integração entre povos e culturas”, completou.

Entre os pontos citados no projeto está a passagem recente de Ancelotti por Salvador durante o Carnaval deste ano. O treinador esteve na capital baiana a convite da Brahma, dentro da campanha “Tá Liberado Acreditar”, e participou da folia no circuito Barra-Ondina. Durante a estadia, o italiano interagiu com artistas da música baiana, como Bell Marques e Léo Santana.

10 curiosidades sobre Carlo Ancelotti 1 de 10

Antes de acompanhar a folia, Ancelotti também participou de uma recepção especial no Centro Histórico de Salvador. O italiano foi recebido no Pelourinho por um cortejo do Olodum, com cerca de 100 percussionistas animando o trajeto pelas ruas da região. A iniciativa foi apontada pelo deputado como uma demonstração da aproximação do treinador com a cultura baiana e a energia do povo do estado.