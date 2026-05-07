CONCORRÊNCIA EM ALTA

Após volta de Kayzer e Baralhas, Jair Ventura vive 'dor de cabeça boa' para escalar o Vitória

Renê e Zé Vitor aproveitam sequência como titulares, mantêm bom desempenho e aumentam dúvidas no comandante rubro-negro

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:33

Jair Ventura passa a ter mais opções para escalar o VItória com os retornos de Kayzer e Baralhas Crédito: Victor Ferreira/ECV

Depois de desfalcarem o Vitória por quatro partidas devido a lesões, o atacante Renato Kayzer e o volante Gabriel Baralhas voltaram a atuar na classificação sobre o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A dupla entrou no segundo tempo e participou diretamente do triunfo que colocou o Rubro-Negro nas semifinais da competição. Com isso, o técnico Jair Ventura passa a ter uma “dor de cabeça”, mas das boas, para definir a equipe titular nos próximos jogos da temporada.

A dúvida do treinador acontece porque os substitutos Renê e Zé Vitor aproveitaram muito bem as oportunidades recebidas desde que Kayzer e Baralhas se lesionaram no empate sem gols contra o Corinthians, pela 12ª rodada da Série A. Na ocasião, parecia que o Vitória teria dificuldades para manter o desempenho da equipe sem dois de seus pilares, mas os dois conseguiram responder dentro de campo e fizeram a torcida sentir pouca falta das ausências.

Veja como foi Vitória x Ceará 1 de 7

Renê, que havia marcado apenas três gols nos seus seis primeiros jogos pelo Vitória, todos pela Copa do Nordeste, cresceu de rendimento ao ganhar mais espaço na equipe. Nos três jogos em que substituiu Renato Kayzer durante sua ausência, marcou dois gols, distribuiu uma assistência em jogos do Brasileirão e caiu nas graças da torcida rubro-negra.

Agora, porém, o atacante volta a disputar posição diretamente com Kayzer, que retornou de lesão sendo decisivo. O camisa 79 marcou o gol da classificação diante do Ceará e chegou ao sétimo gol em 16 partidas na temporada.

“Importante você ter dois camisas noves. Hoje usamos os dois. Renê tem muita mobilidade e permite isso. Então é uma dor de cabeça boa para o treinador. Ganhamos mais opções, inclusive essa de jogar com dois noves, como fizemos contra o Ceará”, destacou o técnico Jair Ventura.

Veja momentos de Kayzer e Renê pelo Vitória 1 de 13

A situação de Zé Vitor também chama atenção. O volante encontrou dificuldades e acumulou atuações abaixo do esperado nos oito primeiros jogos pelo clube, atuando na maior parte do tempo como primeiro volante. Com a ausência de Baralhas, porém, Jair Ventura passou a utilizá-lo mais avançado, quase como um terceiro homem de meio, enquanto Caíque e Martínez ficaram responsáveis pelas funções de primeiro e segundo volante.

Na nova função, Zé Vitor deslanchou. Além de melhorar a articulação ofensiva da equipe, passou a manter média de 81% de acerto nos passes e se tornou presença frequente no ataque, levando perigo em chutes de fora da área — como no gol marcado contra o Coritiba. Defensivamente, também seguiu contribuindo, com média de quatro bolas recuperadas por partida nos últimos cinco jogos.

Mesmo em alta, o volante volta a disputar espaço com Gabriel Baralhas, capitão e um dos principais jogadores do Vitória na temporada. Em 19 partidas no ano, Baralhas soma quatro gols e cinco assistências, o que pode levar Zé Vitor novamente ao banco caso Jair Ventura não encontre uma maneira de utilizar os dois juntos.

“O Zé Vitor vem em uma crescente muito grande, passou por uma fase de adaptação. Veio da Portuguesa, o Vitória foi muito feliz nessa contratação, encontrou um jogador extremamente competitivo, que quer buscar um lugar ao sol. Só recebi elogios dele dentro da análise que nós fizemos. Trouxemos dois caras de Série D (Renê e Zé Vitor) que estão correspondendo muito bem, nos dando resposta esportiva dentro de campo. Muito feliz pelos dois”, ressaltou o comandante do Leão

Veja momentos de Baralhas e Zé Vitor pelo Vitória 1 de 14

Enquanto administra as boas opções para montar o time, Jair Ventura já iniciou a preparação para o duelo contra o Fluminense, marcado para este sábado (9), às 18h, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem descanso após a classificação no Nordestão, o elenco se reapresentou nesta quinta-feira (7), no CT Manoel Pontes Tanajura, para iniciar os trabalhos visando o confronto.