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Qual clube do Nordeste mais revelou jogadores com gols em Copas do Mundo? Veja o ranking

Nove jogadores revelados por clubes do Nordeste já marcaram em Mundiais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18:39

Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje)
Bebeto é o único jogador revelado por um clube nordestino a disputar três Copa do Mundo Crédito: Reprodução/X

Faltam apenas 38 dias para o pontapé inicial da Copa do Mundo, marcado para 11 de junho, no confronto entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Enquanto a ansiedade pelo início do Mundial cresce entre os fãs de futebol, vale relembrar histórias marcantes da trajetória da Seleção Brasileira na competição. Por isso, o CORREIO levantou o ranking dos clubes nordestinos que mais revelaram autores de gols ao longo das Copas do Mundo.

Veja o ranking dos clubes nordestinos que mais revelaram autores de gols em Copas do Mundo

Sport: Ademir Menezes - 9 gols (1950), Vavá - 9 gols (1958 e 1962) e Juninho Pernambucano - 1 gol (2006) por Reprodução
Vitória: Bebeto - 6 gol (1990, 1994 e 1998), David Luiz - 2 gols (2014) e Júnior Nagata - 1 gol (2002) por Reprodução
Santa Cruz: Rivaldo - 8 gols (1998 e 2002) por Divulgação
Galícia: Maneca - 1 gol (1950) por Reprodução
íbis: Rildo - 1 gol (1966) por Divulgação
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Sport: Ademir Menezes - 9 gols (1950), Vavá - 9 gols (1958 e 1962) e Juninho Pernambucano - 1 gol (2006) por Reprodução

O Vitória aparece na segunda posição da lista, com três goleadores diferentes — mesmo número do Sport, que lidera o ranking. Entre os destaques está Bebeto, uma das maiores revelações da história do clube: passou em branco em 1990, marcou três vezes em 1994, sendo peça importante na conquista do tetracampeonato, e voltou a balançar as redes outras três vezes em 1998. Além dele, o zagueiro David Luiz fez dois gols na Copa de 2014, enquanto o lateral-esquerdo Júnior Nagata marcou uma vez na campanha do penta, em 2002.

Além do Leão da Barra, o único clube baiano a revelar jogadores que marcaram em Copas foi o Galícia. O time formou o meia Maneca, que também teve passagem pelo Bahia, mas ganhou maior destaque no Vasco e marcou um gol no Mundial de 1950.

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O Sport lidera o ranking por conta da eficiência de seus nomes históricos: Ademir de Menezes, Vavá e Juninho Pernambucano somam, juntos, 19 gols em Copas do Mundo. Pernambuco também aparece na lista com o Santa Cruz, responsável por revelar Rivaldo — único jogador citado que conquistou a Bola de Ouro — autor de oito gols nos Mundiais de 1998 e 2002.

De forma curiosa, o Íbis, conhecido popularmente como “o pior time do mundo”, também revelou um jogador que marcou pela Seleção em Copas. Trata-se do lateral Rildo, que teve passagens de destaque por Botafogo e Santos e anotou um gol no Mundial de 1966.

Tags:

Copa do Mundo Vitória Nordeste Sport

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