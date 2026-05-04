BAHIA E PERNAMBUCO

Qual clube do Nordeste mais revelou jogadores com gols em Copas do Mundo? Veja o ranking

Nove jogadores revelados por clubes do Nordeste já marcaram em Mundiais

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18:39

Bebeto é o único jogador revelado por um clube nordestino a disputar três Copa do Mundo Crédito: Reprodução/X

Faltam apenas 38 dias para o pontapé inicial da Copa do Mundo, marcado para 11 de junho, no confronto entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Enquanto a ansiedade pelo início do Mundial cresce entre os fãs de futebol, vale relembrar histórias marcantes da trajetória da Seleção Brasileira na competição. Por isso, o CORREIO levantou o ranking dos clubes nordestinos que mais revelaram autores de gols ao longo das Copas do Mundo.

Veja o ranking dos clubes nordestinos que mais revelaram autores de gols em Copas do Mundo 1 de 5

O Vitória aparece na segunda posição da lista, com três goleadores diferentes — mesmo número do Sport, que lidera o ranking. Entre os destaques está Bebeto, uma das maiores revelações da história do clube: passou em branco em 1990, marcou três vezes em 1994, sendo peça importante na conquista do tetracampeonato, e voltou a balançar as redes outras três vezes em 1998. Além dele, o zagueiro David Luiz fez dois gols na Copa de 2014, enquanto o lateral-esquerdo Júnior Nagata marcou uma vez na campanha do penta, em 2002.

Além do Leão da Barra, o único clube baiano a revelar jogadores que marcaram em Copas foi o Galícia. O time formou o meia Maneca, que também teve passagem pelo Bahia, mas ganhou maior destaque no Vasco e marcou um gol no Mundial de 1950.

O Sport lidera o ranking por conta da eficiência de seus nomes históricos: Ademir de Menezes, Vavá e Juninho Pernambucano somam, juntos, 19 gols em Copas do Mundo. Pernambuco também aparece na lista com o Santa Cruz, responsável por revelar Rivaldo — único jogador citado que conquistou a Bola de Ouro — autor de oito gols nos Mundiais de 1998 e 2002.