Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De "padrinho" a agressor: Robinho Jr. notifica Santos após tapa violento de Neymar

Defesa do garoto de 18 anos alega quebra de confiança e agressão física

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18:13

Robinho Jr. voltou aos relacionados do time; Neymar deve ser titular Crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC

O clima nos bastidores do Santos FC azedou nesta segunda-feira (4) após os representantes do atacante Robinho Jr., de 18 anos, enviarem uma notificação extrajudicial ao clube. O documento cobra providências imediatas sobre as agressões sofridas pelo jovem durante o treinamento de domingo (3), no CT Rei Pelé, desferidas pelo atacante Neymar. As informações foram divulgadas pelo globo esporte (ge).

A defesa do jogador acusa o camisa 10 de xingar, aplicar uma rasteira e desferir um "tapa violento no rosto" do atleta. Diante do episódio, os representantes de Robinho Jr. exigem a rescisão contratual, alegando "ausência de condições mínimas de segurança laboral".

Neymar

Neymar por Reprodução
Neymar por Raul Baretta/ Santos FC
Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação
Neymar deixou campo chorando após nova lesão por Reprodução
Neymar deixou o campo chorando por Reprodução
Neymar chegou cedo na Kings League por Reprodução
Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia por Raul Baretta/Santos FC
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
1 de 11
Neymar por Reprodução

O Santos tem um prazo de 48 horas para cumprir quatro determinações estabelecidas pela defesa do jovem. Elas são a instauração de sindicância interna para investigar o caso; o fornecimento das imagens das câmeras de segurança do treino; manifestação oficial do clube sobre as providências tomadas e o agendamento de reunião para tratar do distrato.

Caso o clube não atenda às solicitações, a equipe do jogador promete ingressar com medidas judiciais, incluindo um pedido de rescisão indireta de contrato e cobrança de indenização por danos morais e materiais.

O desentendimento ocorreu durante uma atividade entre reservas no domingo, um dia após o clássico contra o Palmeiras. Segundo relatos, Neymar teria se irritado após ser driblado pelo garoto e, após pedir para ele "maneirar", iniciou-se um empurra-empurra. Testemunhas confirmaram que a reação do veterano incluiu agressão física.

Embora Neymar tenha pedido desculpas nos vestiários e o clube tenha considerado o caso encerrado internamente, visto que o camisa 10 atua como uma espécie de "padrinho" do jovem no elenco, o estafe do atleta decidiu levar o caso à esfera jurídica.

Posicionamento do Santos

Em nota oficial divulgada para a imprensa, o Santos informou que, por determinação da presidência, já instaurou um processo de sindicância interna conduzido pelo Departamento Jurídico para analisar o episódio no CT Rei Pelé.

Apesar da crise jurídica, tanto Neymar quanto Robinho Jr. viajaram com a delegação para o Paraguai. O Santos enfrenta o Recoleta, nesta terça-feira (5), às 21h30, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Tags:

Agressão Neymar Esporte Futebol Robinho

Mais recentes

Imagem - Melhor do mundo? Juba é o lateral com mais gols entre as 10 principais ligas mundiais em 2026

Melhor do mundo? Juba é o lateral com mais gols entre as 10 principais ligas mundiais em 2026
Imagem - Praia artificial e clubes exclusivos: ídolo da Seleção Brasileira investe mais de R$ 1 bilhão em projetos de luxo no esporte

Praia artificial e clubes exclusivos: ídolo da Seleção Brasileira investe mais de R$ 1 bilhão em projetos de luxo no esporte
Imagem - Neymar se irrita com drible em treino, discute e dá rasteira em Robinho Jr., de 18 anos

Neymar se irrita com drible em treino, discute e dá rasteira em Robinho Jr., de 18 anos