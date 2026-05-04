CLIMA TENSO ENTRE OS BROTHERS

De "padrinho" a agressor: Robinho Jr. notifica Santos após tapa violento de Neymar

Defesa do garoto de 18 anos alega quebra de confiança e agressão física

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18:13

Robinho Jr. voltou aos relacionados do time; Neymar deve ser titular Crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC

O clima nos bastidores do Santos FC azedou nesta segunda-feira (4) após os representantes do atacante Robinho Jr., de 18 anos, enviarem uma notificação extrajudicial ao clube. O documento cobra providências imediatas sobre as agressões sofridas pelo jovem durante o treinamento de domingo (3), no CT Rei Pelé, desferidas pelo atacante Neymar. As informações foram divulgadas pelo globo esporte (ge).

A defesa do jogador acusa o camisa 10 de xingar, aplicar uma rasteira e desferir um "tapa violento no rosto" do atleta. Diante do episódio, os representantes de Robinho Jr. exigem a rescisão contratual, alegando "ausência de condições mínimas de segurança laboral".

Neymar 1 de 11

O Santos tem um prazo de 48 horas para cumprir quatro determinações estabelecidas pela defesa do jovem. Elas são a instauração de sindicância interna para investigar o caso; o fornecimento das imagens das câmeras de segurança do treino; manifestação oficial do clube sobre as providências tomadas e o agendamento de reunião para tratar do distrato.

Caso o clube não atenda às solicitações, a equipe do jogador promete ingressar com medidas judiciais, incluindo um pedido de rescisão indireta de contrato e cobrança de indenização por danos morais e materiais.

O desentendimento ocorreu durante uma atividade entre reservas no domingo, um dia após o clássico contra o Palmeiras. Segundo relatos, Neymar teria se irritado após ser driblado pelo garoto e, após pedir para ele "maneirar", iniciou-se um empurra-empurra. Testemunhas confirmaram que a reação do veterano incluiu agressão física.

Embora Neymar tenha pedido desculpas nos vestiários e o clube tenha considerado o caso encerrado internamente, visto que o camisa 10 atua como uma espécie de "padrinho" do jovem no elenco, o estafe do atleta decidiu levar o caso à esfera jurídica.

Posicionamento do Santos

Em nota oficial divulgada para a imprensa, o Santos informou que, por determinação da presidência, já instaurou um processo de sindicância interna conduzido pelo Departamento Jurídico para analisar o episódio no CT Rei Pelé.