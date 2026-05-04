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Melhor do mundo? Juba é o lateral com mais gols entre as 10 principais ligas mundiais em 2026

Lateral tricolor já balançou as redes sete vezes em 19 partidas no ano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:28

Luciano Juba em ação pelo Bahia
Luciano Juba em ação pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Depois de mais um golaço no empate em 2x2 contra o São Paulo, para quem acompanha o futebol brasileiro não é surpresa afirmar que Luciano Juba é o melhor lateral do país em 2026. Mas seria exagero dizer que ele é o melhor do mundo?

Definir quem é o melhor, ainda mais em uma posição que exige tantas valências como a de lateral, é sempre complicado. No entanto, adotando um critério puramente objetivo — gols marcados, o fator mais decisivo do futebol —, é possível sustentar que o camisa 46 é o melhor lateral do mundo nesse quesito em 2026.

Veja momentos de Luciano Juba pelo Bahia

Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Marina Silva/CORREIO
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação ECBahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba  por Felipe Oliveira / ECB
Luciano Juba  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Luciano Juba foi o autor do gol que garantiu o triunfo do Bahia contra o Fluminense por Letícia Martins/EC Vitória
Luciano Juba  por Leticia Martins/ EC Bahia
Luciano Juba  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/ EC Bahia
Luciano Juba  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
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Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO

Entre os laterais das dez principais ligas do mundo (Inglesa, Espanhola, Italiana, Alemã, Francesa, Brasileira, Saudita, Holandesa, Portuguesa e Turca), Juba é quem mais balançou as redes no ano, com sete gols em 19 partidas.

Desses gols, seis foram marcados no Brasileirão, o que coloca Juba como artilheiro do time na competição. Mas além das bolas nas redes, o jogador é peça fundamental para o Esquadrão em diversos aspectos do jogo, contribuindo desde a fase defensiva até a construção de jogadas.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 13
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

O lateral também soma três assistências, o que o coloca como líder da equipe em participações diretas em gols em 2026. Além disso, registra 38 passes para finalização e um aproveitamento de 47% nos cruzamentos, segundo dados do Sofascore. Defensivamente, acumula 20 interceptações e 95 bolas recuperadas no ano.

Esses números expressivos o colocam, para grande parte da torcida tricolor, como o melhor jogador do time na temporada, além de motivarem Ceni a fazer campanha para que o atleta de 26 anos seja convocado para a Copa do Mundo.

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“O Juba é um cara ótimo de trabalhar, muito profissional, vem ganhando muito respeito dos jogadores, já foi capitão do time. É muito versátil: joga por dentro, pelo lado, com construção a três, se necessário. Tem boa técnica, excelente condição física, atua os 90 minutos e raramente se lesiona”, destacou o comandante tricolor.

"Foi um dos grandes acertos nas contratações do Bahia desde 2023. Vejo nele sérias possibilidades de chegar à seleção brasileira. Não há muitos jogadores que façam o que ele faz atuando por dentro”, acrescentou.

Tags:

Bahia Luciano Juba

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