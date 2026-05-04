Melhor do mundo? Juba é o lateral com mais gols entre as 10 principais ligas mundiais em 2026

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Pedro Carreiro
Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:28
Depois de mais um golaço no empate em 2x2 contra o São Paulo, para quem acompanha o futebol brasileiro não é surpresa afirmar que Luciano Juba é o melhor lateral do país em 2026. Mas seria exagero dizer que ele é o melhor do mundo?
Definir quem é o melhor, ainda mais em uma posição que exige tantas valências como a de lateral, é sempre complicado. No entanto, adotando um critério puramente objetivo — gols marcados, o fator mais decisivo do futebol —, é possível sustentar que o camisa 46 é o melhor lateral do mundo nesse quesito em 2026.
Veja momentos de Luciano Juba pelo Bahia
Entre os laterais das dez principais ligas do mundo (Inglesa, Espanhola, Italiana, Alemã, Francesa, Brasileira, Saudita, Holandesa, Portuguesa e Turca), Juba é quem mais balançou as redes no ano, com sete gols em 19 partidas.
Desses gols, seis foram marcados no Brasileirão, o que coloca Juba como artilheiro do time na competição. Mas além das bolas nas redes, o jogador é peça fundamental para o Esquadrão em diversos aspectos do jogo, contribuindo desde a fase defensiva até a construção de jogadas.
Campanha do Bahia na Série A
O lateral também soma três assistências, o que o coloca como líder da equipe em participações diretas em gols em 2026. Além disso, registra 38 passes para finalização e um aproveitamento de 47% nos cruzamentos, segundo dados do Sofascore. Defensivamente, acumula 20 interceptações e 95 bolas recuperadas no ano.
Esses números expressivos o colocam, para grande parte da torcida tricolor, como o melhor jogador do time na temporada, além de motivarem Ceni a fazer campanha para que o atleta de 26 anos seja convocado para a Copa do Mundo.
“O Juba é um cara ótimo de trabalhar, muito profissional, vem ganhando muito respeito dos jogadores, já foi capitão do time. É muito versátil: joga por dentro, pelo lado, com construção a três, se necessário. Tem boa técnica, excelente condição física, atua os 90 minutos e raramente se lesiona”, destacou o comandante tricolor.
"Foi um dos grandes acertos nas contratações do Bahia desde 2023. Vejo nele sérias possibilidades de chegar à seleção brasileira. Não há muitos jogadores que façam o que ele faz atuando por dentro”, acrescentou.