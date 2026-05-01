BOA NOTÍCIA

Joia do Bahia avança na recuperação de lesão e se aproxima de retorno aos gramados

O jovem Ruan Pablo desfalca o Bahia desde janeiro por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:55

Ruan Pablo já iniciou a fase de transição Crédito: Catarina Brandão/Bahia

O atacante Ruan Pablo deu um passo importante em sua recuperação de lesão no tornozelo esquerdo. Fora de ação desde o final de janeiro, o jogador do Bahia iniciou, nesta semana, a fase de transição física e já voltou a ter contato com o campo, sinalizando evolução no processo conduzido pelo departamento médico do clube.

“Fico feliz por iniciar essa fase de transição, é um momento que eu estava esperando bastante. Foram meses de muito trabalho e dedicação na recuperação, então voltar a ter contato com o campo é um passo muito importante. É um avanço que mostra que as coisas estão correndo bem”, destacou Ruan Pablo.

Ruan Pablo é a maior promessa da base do Bahia 1 de 15

O camisa 77 também comentou sobre as expectativas para as próximas etapas do tratamento e reforçou o desejo de retornar aos gramados o quanto antes. Ele está afastado desde o dia 25 de janeiro, quando sofreu a lesão durante o clássico Ba-Vi, válido pelo primeira fase do Campeonato Baiano.

“A expectativa agora é seguir evoluindo a cada dia, respeitando as etapas do processo. Quero estar 100% para voltar ao grupo e ajudar dentro de campo. Confio no trabalho que tem sido feito pelo Bahia e acredito que, seguindo todo o planejamento, vou retomar o ritmo e ter um bom retorno”, acrescentou.