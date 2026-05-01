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Joia do Bahia avança na recuperação de lesão e se aproxima de retorno aos gramados

O jovem Ruan Pablo desfalca o Bahia desde janeiro por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:55

Ruan Pablo já iniciou a fase de transição
Ruan Pablo já iniciou a fase de transição Crédito: Catarina Brandão/Bahia

O atacante Ruan Pablo deu um passo importante em sua recuperação de lesão no tornozelo esquerdo. Fora de ação desde o final de janeiro, o jogador do Bahia iniciou, nesta semana, a fase de transição física e já voltou a ter contato com o campo, sinalizando evolução no processo conduzido pelo departamento médico do clube.

“Fico feliz por iniciar essa fase de transição, é um momento que eu estava esperando bastante. Foram meses de muito trabalho e dedicação na recuperação, então voltar a ter contato com o campo é um passo muito importante. É um avanço que mostra que as coisas estão correndo bem”, destacou Ruan Pablo.

Ruan Pablo é a maior promessa da base do Bahia

Ruan Pablo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Dell e Ruan Pablo celebrando gol pela Seleção por Nelson Terme/CBF
Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Ruan Pablo, Jampa e Dell vão representar o por Divulgação/EC Bahia
Ruan Pablo é uma das apostas do Bahia para o futuro por Letícia Martins/EC Bahia
 Ruan Pablo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ruan Pablo  por Nelson Terme/CBF
Ruan Pablo por Divulgação/Federação Equatoriana de Futebol
Ruan Pablo  por Divulgação/EC Bahia
Ruan Pablo por Letícia Martins/EC Bahia
ruan pablo por Letícia Martins/EC Bahia
Ruan Pablo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Ruan Pablo por Letícia Martins/EC Bahia
Ruan Pablo por Letícia Martins/EC Bahia
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Ruan Pablo por Rafael Rodrigues/EC Bahia

O camisa 77 também comentou sobre as expectativas para as próximas etapas do tratamento e reforçou o desejo de retornar aos gramados o quanto antes. Ele está afastado desde o dia 25 de janeiro, quando sofreu a lesão durante o clássico Ba-Vi, válido pelo primeira fase do Campeonato Baiano.

“A expectativa agora é seguir evoluindo a cada dia, respeitando as etapas do processo. Quero estar 100% para voltar ao grupo e ajudar dentro de campo. Confio no trabalho que tem sido feito pelo Bahia e acredito que, seguindo todo o planejamento, vou retomar o ritmo e ter um bom retorno”, acrescentou.

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Antes da lesão, Ruan Pablo vivia bom momento com a camisa tricolor e era um dos destaques da equipe no início da temporada. Com apenas 17 anos, vinha sendo utilizado com frequência pelo técnico Rogério Ceni no Campeonato Baiano, sendo titular em quatro das cinco partidas que disputou e marcando dois gols.

Tags:

Bahia

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