SÉRIE A

No último lance do jogo, Bahia busca empate com o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão

Tricolor consegue a igualdade com Erick no finalzinho e soma um ponto na tabela

Miro Palma

Publicado em 3 de maio de 2026 às 18:05

Everton Ribeiro é marcado por Luciano Crédito: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Em um jogo movimentado, o Bahia conseguiu o empate em 2x2 com o São Paulo neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol que garantiu um pontinho fora de casa foi marcado pelo volante Erick, aos 51 minutos do 2º Tempo. Com o resultado, o tricolor chegou aos 22 pontos na tabela e segue na 6ª colocação.

Agora o Esquadrão terá duas partidas em sequência como mandante. No próximo sábado, às 21h, enfrenta o Cruzeiro. Depois, no dia 17, um domingo, às 16h, medirá forças com o Grêmio.

O JOGO

O tricolor baiano entrou em campo com o clima tenso, sem saber o que é vencer há três partidas na temporada. A principal mudança foi a entrada de Erick no time titular, reforçando o meio-campo.

Quando a bola rolou, o que se viu foi um time com pouca efetividade, assim como nas outras partidas. Muitas trocas de passe, tabelinhas, mas com pouco ‘poder de fogo’. E o castigo não demorou a sair.

Aos 16 minutos, os donos da casa balançaram a rede. Kike Olivera perdeu a bola e o São Paulo avançou em velocidade. Na dividida, o zagueiro Duarte foi com o ‘pé mole’ e perdeu para Wendell, que tocou para Artur, da entrada da grande área, mandar no canto, sem chances para o goleiro Léo Vieira.

Curiosamente, o gol tomado fez o Bahia acordar e assumir o controle da partida. No entanto, a pontaria seguia descalibrada. Os comandados de Rogério Ceni desperdiçaram chances. Kike, Jean Lucas e Everton Ribeiro foram alguns dos exemplos.

O jeito era tentar corrigir os erros durante o intervalo, afinal, nos primeiros 45 minutos pouca coisa positiva pôde ser aproveitada no tricolor.

As expectativas dos torcedores foram frustadas, pois Rogério Ceni voltou para a etapa decisiva sem mudanças. Não demorou muito e o driblador Sanabria entrou no lugar de Kike Olivera para tentar dar mais profundidade ao setor ofensivo.

Porém, quem apareceu para dar esperança foi um velho conhecido, talvez um dos poucos que seguem com regularidade no elenco. Aos 16 minutos, Luciano Juba arriscou de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Rafael, que só ficou ajoelhado e viu a redonda balançar a rede para decretar o 1x1.

A virada por muito pouco não veio na jogada seguinte. Em cobrança de falta lateral, Everton Ribeiro colocou com açúcar na cabeça de Acevedo, que testou bonito e acertou o travessão, arrancando um sonoro ‘uh’ da torcida presente no interior paulista.

Com o Bahia melhor em campo, outra oportunidade veio. Everton Ribeiro teve ‘a bola da virada’ nos pés e desperdiçou. Depois disso, o técnico rival Roger Machado mudou a equipe e acertou em cheio. No contra-ataque, Calleri mandou para o meio da área e Ferreira, com só dois minutos em campo, mandou pra fazer 2x1.

No finalzinho, o São Paulo ficou com um a menos em campo após Lucas Moura sentir uma lesão. Como já tinha feito cinco substituições, o time paulista teve que segurar o placar.

A luta deu certo. Na última bola da partida, Ademir aproveitou o cruzamento, a redonda pegou no zagueiro Sabino e tocou no travessão. No rebote, Erick mandou para a rede de cabeça e garantiu o resultado em 2x2.

Ficha técnica: São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada do Brasileirão

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon (Cédric Soares), Alan Franco, Sabino e Wendell (Enzo); Bobadilla, Danielzinho (Luan) e Cauly (Lucas Moura); Luciano (Ferreira), Calleri e Artur Técnico: Roger Machado

Bahia: Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kike Olivera (Sanabria), Willian José (Everaldo) e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni

Estádio: Cícero Marques, em Bragança Paulista

Gols: Artur, aos 16 do 1º Tempo; Luciano Juba, aos 16, Ferreira, aos 27, e Erick, aos 51 do do 2º Tempo

Cartão amarelo: Bobadilla, Enzo, Calleri e André Silva; Acevedo, Sanabria e Erick

Público: 9.390 torcedores

Renda: R$ 570.000,00