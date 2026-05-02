FUTEBOL

Vitória se impõe, goleia o Coritiba e dá salto na tabela do Brasileirão

Leão deu show em casa e venceu por 4 a 1

Wendel de Novais

Publicado em 2 de maio de 2026 às 20:28

Atacante Renê brilhou na partida Crédito: Victor Ferreira/E. C. Vitória

O torcedor do Vitória que foi ao Barradão neste sábado (2) saiu com um sorriso largo. No estádio, viu o Rubro-Negro se impor, jogar bem e golear o Coritiba por 4 a 1, em jogo pela 14ª rodada do Brasileirão. Um resultado à altura da atuação do time baiano, que, desde o primeiro tempo, conseguiu ser superior dentro de casa.

O maior destaque individual foi o atacante Renê, que fez o primeiro gol e ainda causou a expulsão de um defensor adversário aos 27 minutos do primeiro tempo, lance que gerou o gol de falta de Zé Vitor. O mesmo Renê deu passe para Tarzia marcar no início do segundo tempo e fez a jogada do pênalti convertido por Erick. O gol dos visitantes foi anotado por Pedro Rocha, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Vitória deu um salto na tabela e agora ocupa a 8ª colocação, com 18 pontos, um a menos que o próprio Coritiba, que está na 7ª posição. Na sequência, o Vitória pausa o Brasileirão e volta as atenções para a Copa do Nordeste, já que enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira (6), pelas quartas de final da competição, em jogo único, dentro de seus domínios.

Jair Ventura no comando do Vitória 1 de 13

O JOGO

Como era esperado, o Vitória começou a partida impondo seu mando de campo no Barradão, em Salvador, e assumiu o controle da posse de bola nos minutos iniciais. Do outro lado, o Coritiba adotou uma postura mais cautelosa. Ciente da força do adversário em casa, o time paranaense se manteve compacto.

A primeira chegada mais perigosa aconteceu logo aos quatro minutos. Erick recebeu pela direita, fez sua jogada característica ao cortar para o meio, na entrada da área, e finalizou com força, mas sem direção. Apesar disso, o lance foi suficiente para inflamar a torcida presente no Barradão e aumentar a pressão.

Apesar de manter maior posse de bola, o Vitória encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em oportunidades claras de gol. A equipe esbarrava na forte marcação do Coritiba, que conseguia neutralizar as investidas ofensivas do time baiano nos primeiros dez minutos de partida.

A partida ganhou um novo rumo aos 14 minutos. Mateuzinho aproveitou um escorregão do adversário, recuperou a posse no ataque e acionou, pela esquerda, Luan Cândido — lateral de origem, mas atuando como zagueiro. Ele avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Renê, que invadiu a área em velocidade e finalizou com força, no canto direito de Pedro Rangel.

Mesmo após abrir o placar, o Vitória seguiu com maior posse de bola e controle das ações. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o cenário ficou ainda mais favorável ao time baiano. Luan Cândido fez um lançamento longo do campo de defesa e encontrou Renê.

O atacante rubro-negro venceu a corrida com Tiago Cóser e partiu em direção ao gol, ficando cara a cara com Pedro Rangel. O zagueiro acabou puxando o atacante na tentativa de impedir a finalização. O árbitro marcou a infração e expulsou o defensor de forma direta, deixando o Coritiba com um jogador a menos ainda na primeira etapa.

O Vitória ainda contou com outro “presente” em seguida. Na cobrança de falta que originou o cartão, Erick apenas rolou a bola para Zé Vitor. O volante chegou batendo firme e contou com a ajuda da barreira, que se abriu no momento da finalização. A bola passou e seguiu rasteira até o canto, sem chances para Pedro Rangel: 2 a 0.

Com a vantagem numérica em campo, o Vitória passou a administrar o resultado, valorizando a posse de bola e rodando o jogo no meio-campo. A equipe ainda buscava espaços para atacar, mas sem a mesma intensidade ofensiva apresentada após abrir o placar e ampliar a vantagem. O Coritiba, por sua vez, tentava resistir até o intervalo, buscando se reorganizar mesmo em desvantagem.

No entanto, já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, o time paranaense conseguiu descontar. Em um momento de desatenção da defesa rubro-negra, o Coritiba encontrou liberdade pelo lado esquerdo e levantou a bola na área. Após um desvio, Pedro Rocha apareceu completamente livre na pequena área e apenas empurrou para o gol, diminuindo a vantagem do Vitória no Barradão.

Na volta do intervalo, o cenário inicial da partida voltou a se repetir. O Vitória retomou o controle da posse de bola e tentou recuperar a intensidade ofensiva e a pressão que havia imposto no primeiro tempo, mas voltou a encontrar dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário, mesmo com um jogador a mais.

Sem conseguir furar a defesa adversária em jogadas trabalhadas, o Vitória ampliou o placar em uma jogada circunstancial. Após um lançamento vindo do campo de defesa e um bate-rebate, a bola sobrou para Renê, que rapidamente se posicionou e percebeu a movimentação de Tarzia pela ponta.

O atacante fez o passe em profundidade, deixando o companheiro em boas condições. Tarzia invadiu a área e finalizou com força, rasteiro, superando Pedro Rangel: 3 a 1.

Dois minutos depois, Renê voltou a ser decisivo para o Vitória. Após ser acionado por Caíque Gonçalves no campo de ataque, o atacante fez boa jogada individual, avançou sobre a marcação e invadiu a área. Na tentativa de finalização, a bola acabou sendo bloqueada pela defesa do Coritiba, mas o desvio ocorreu com o uso do braço pelo zagueiro Maicon. O árbitro, atento ao lance, marcou pênalti para o Vitória.

Na cobrança, Erick bateu forte e rasteiro no canto direito. Pedro Rangel até acertou o lado, mas não conseguiu evitar o 4 a 1. A partir daí, o Vitória reduziu o ritmo, mas sem repetir a queda de intensidade do primeiro tempo. A equipe se mostrou mais concentrada e ativa, com boa circulação de bola e controle das ações.

O cenário ainda possibilitou ao técnico Jair Ventura rodar o elenco, promovendo a entrada de jogadores do banco já na metade da etapa final. Mesmo com as mudanças, o nível da equipe foi mantido, e o Vitória administrou o jogo sem maiores sustos para confirmar o resultado no Barradão.

FICHA TÉCNICA



Vitória 4 x 1 Coritiba - 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá (Néris), Luan Cândido e Ramon; Caíque (Edenilson), Zé Vitor (Ronald) e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Tarzia) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué (Gustavo); Lucas Ronier (JP Chermont) Lavega (João Almeida) e Pedro Rocha (Renato Marques). Técnico: Fernando Seabra.

Estádio: Barradão, em Salvador.

Gols: Renê, aos 14, e Zé Vitor, aos 27 minutos do primeiro tempo pelo Vitória; Pedro Rocha, aos 47 da primeira etapa, pelo Coritiba; Tarzia, aos 9, e Erick, aos 16 minutos do segundo tempo pelo Vitória;

Cartões amarelos: Matheuzinho, Renê e Zé Vitor pelo Vitória; Thiago Santos pelo Coritiba;

Cartão vermelho: Tiago Cóser pelo Coritiba;

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)