SAUDADE

Leia na íntegra: veja a despedida de Hulk do Atlético-MG antes de ir para o Fluminense

Atacante se emociona ao deixar o clube após cinco anos, 140 gols e oito títulos conquistados

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 11:22

Hulk Crédito: Reprodução

O atacante Hulk se despediu do Atlético Mineiro em um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. Aos 39 anos, o jogador encerra sua passagem pelo clube mineiro após cinco temporadas marcantes e já tem acerto encaminhado com o Fluminense.

Hulk com a esposa, Camila Ângelo, e os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha 1 de 21

Sem detalhar os motivos da saída, Hulk afirmou que chegou o momento de seguir um novo caminho. Durante o período no Atlético, ele disputou 311 partidas, marcou 140 gols, deu 56 assistências e conquistou oito títulos.

A despedida oficial diante da torcida está marcada para o próximo dia 10, antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O último jogo do atacante pelo clube foi contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

Veja a despedida de Hulk

“Eu nunca me preparei para esse momento de despedida, porque, no fundo, achei que algumas histórias não iam ter fim, mas eu precisava ler aqui e falar com vocês, porque tem coisas que não cabem no vídeo, não cabem em uma nota, só cabem no coração. Antes de tudo, eu preciso voltar lá no começo, quando cheguei aqui, não foi fácil. Era desconfiança, era pressão, era um clube gigante esperando a resposta imediata. Eu sabia que não bastava só jogar, eu precisava provar, provar que valeu a aposta, provar que merecia vestir essa camisa, provar que eu estava pronto para carregar esse peso. Carreguei com trabalho, com entrega, com silêncio quando precisava e com coragem quando o momento pedia. Porque aqui não existe meio tempo, ou você vive de verdade, ou você não vive nada. E eu escolhi viver tudo, eu sou o Hulk Paraíba, mas aqui eu também virei o Hulk Mineiro.

Aqui, eu vivi de verdade. Teve dia de aplausos, teve dia de silêncio, teve dia que só Deus e minha família sabiam o que estava passando. Mas, mesmo assim, eu fui. Fui por você, Noah, Mariazinha. Fui por você, Lucas. Fui por você, Théo. Fui por você, Ana Clara. Fui por você, Dona Lurdes. Fui por aquele pai que me parou no estacionamento e disse: "Meu filho, acredito que você é um super-herói!". Fui por cada criança, por cada torcedor que acreditava, mesmo quando parecia difícil. Fui por aqueles que já não estão mais aqui, por quem sonhou, acreditou e não pôde ver até o fim. Fui por cada grito vindo da arquibancada, por cada olhada e esperança. Fui por cada um de vocês. E eu dei tudo. Meu corpo, minha mente, meu coração.

Teve um jogo que entrei quebrado, teve um momento que eu não estava bem, mas eu não conseguia não ir. Porque vestir essa camisa não era só entrar em campo, era representar vocês. Os números contam uma parte da história. Mais de 142, mais de 300 jogos, títulos que marcaram gerações, noites que ficaram eternas. Mas quem viveu sabe, nunca foi só sobre números, foi sobre presença, sobre entrega, sobre nunca se esconder. Porque tem jogador que passa, e tem jogador que marca. E aqui, eu lutei todos os dias. Cada gol não era só meu, era nosso. Cada comemoração, cada grito, cada explosão na arquibancada, era a prova de que a gente estava vivendo algo que ninguém explica. Algo que se sente.

Não é fácil, não é uma decisão fria, não é só futebol, é despedida de uma parte de mim. O Atlético nunca foi só um clube na minha carreira, foi um pedaço da minha vida. E isso ninguém tira. Estou seguindo, porque a vida, às vezes, pede isso. Vestirei outra camisa, mas o Galo nunca vai sair de dentro de mim. Nunca, porque aqui fui feliz. Aqui fui inteiro, aqui fui de verdade. E vocês, vocês foram parte de tudo isso. Obrigado por cada momento, pelos bons e até pelos difíceis. Porque foram eles que me fizeram ser quem sou hoje. Estou indo, mas uma parte de mim fica aqui para sempre.