LUTO

Morre Alex Zanardi, piloto de F1 que teve pernas amputadas após acidente e se tornou campeão paralímpico

Italiano superou acidente que resultou na amputação das pernas e construiu carreira vitoriosa no esporte adaptado

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 12:13

Alex Zanardi Crédito: Divulgação

O ex-piloto Alex Zanardi, bicampeão da Fórmula Indy e ex-integrante da Fórmula 1, morreu aos 59 anos. A informação foi confirmada pela família neste sábado (2). “É com profunda tristeza que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido repentinamente ontem à noite, 1º de maio”, diz o comunicado.

Zanardi construiu uma trajetória marcante no automobilismo e no esporte paralímpico. Após início na Fórmula 1, onde defendeu equipes como Jordan, Minardi, Lotus e Williams, foi nos Estados Unidos que ganhou destaque ao conquistar dois títulos da Indy, em 1997 e 1998.

Alex Zanardi 1 de 9

A carreira sofreu uma reviravolta em 2001, quando o piloto sofreu um grave acidente durante uma corrida na Alemanha e teve as duas pernas amputadas. Mesmo após enfrentar um longo processo de recuperação, ele decidiu seguir no esporte e encontrou no ciclismo adaptado um novo caminho.

Nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata. Quatro anos depois, no Rio de Janeiro, ampliou o feito e chegou a seis medalhas paralímpicas na carreira, consolidando-se como referência mundial de superação.

Em 2020, Zanardi voltou a enfrentar um grave acidente, desta vez durante uma competição de handbike, na Itália. Ele sofreu múltiplos traumas, passou por diversas cirurgias e ficou mais de um ano internado antes de receber alta.

A morte do atleta gerou comoção no mundo do esporte. O presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou que Zanardi foi uma inspiração dentro e fora das pistas, destacando sua força e determinação. A Federação Internacional de Automobilismo também prestou homenagem, ressaltando o legado de coragem deixado pelo italiano.