DESPEDIDA

Velório de Kinho do Rodo será realizado neste domingo (3) em Salvador

Cantor será sepultado no Cemitério Bosque da Paz após morte na madrugada deste sábado (2)

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 12:03

Kinho do Rodo Crédito: Reprodução

O velório do cantor Kinho do Rodo, nome artístico de Marcos Santos Neves, será realizado neste domingo (3), em Salvador. A informação foi divulgada pela equipe do artista nas redes sociais.

De acordo com o comunicado, a cerimônia começa a partir das 8h, na sala 05 do Cemitério Bosque da Paz, localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de Nova Brasília. A despedida está prevista para acontecer às 11h45, no mesmo local.

Kinho do Rodo 1 de 5

Kinho do Rodo morreu na madrugada deste sábado (2), após passar mal. Ele ficou conhecido no cenário do pagode baiano à frente da banda O Rodo da Bahia, especialmente pelo sucesso Colinho de Papai.