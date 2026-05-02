Cantor de pagode Kinho do Rodo morre após passar mal na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 2 de maio de 2026 às 10:30
O cantor Marcos Santos Neves, conhecido no meio artístico como Kinho do Rodo, morreu na madrugada deste sábado (2), após passar mal na Bahia. A informação foi confirmada pela equipe do artista por meio das redes sociais.
Segundo a assessoria, Kinho estava sentado no sofá da casa de um amigo quando começou a sentir uma forte dor no peito. A morte foi confirmada por volta das 1h30.
Kinho do Rodo
Ainda de acordo com a equipe, há suspeita de que a causa possa ter sido um infarto, mas a confirmação depende do laudo do Instituto Médico Legal. “Existem especulações que pode ter sido um infarto, mas iremos esperar o laudo do IML para dar a certeza para os amigos e fãs”, informou.
Kinho do Rodo ganhou projeção ao comandar o grupo O Rodo da Bahia, tornando-se um nome conhecido no cenário do pagode. Nas redes sociais, reunia mais de 210 mil seguidores.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento do artista.