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Cantor de pagode Kinho do Rodo morre após passar mal na Bahia

Artista sentiu dor no peito enquanto estava na casa de um amigo e teve morte confirmada na madrugada deste sábado (2)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 10:30

Kinho do Rodo
Kinho do Rodo Crédito: Reprodução

O cantor Marcos Santos Neves, conhecido no meio artístico como Kinho do Rodo, morreu na madrugada deste sábado (2), após passar mal na Bahia. A informação foi confirmada pela equipe do artista por meio das redes sociais.

Segundo a assessoria, Kinho estava sentado no sofá da casa de um amigo quando começou a sentir uma forte dor no peito. A morte foi confirmada por volta das 1h30.

Kinho do Rodo

Kinho do Rodo por Reprodução
Kinho do Rodo por Reprodução
Kinho do Rodo por Reprodução
Kinho do Rodo por Reprodução
Kinho do Rodo por Reprodução
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Kinho do Rodo por Reprodução

Ainda de acordo com a equipe, há suspeita de que a causa possa ter sido um infarto, mas a confirmação depende do laudo do Instituto Médico Legal. “Existem especulações que pode ter sido um infarto, mas iremos esperar o laudo do IML para dar a certeza para os amigos e fãs”, informou.

Kinho do Rodo ganhou projeção ao comandar o grupo O Rodo da Bahia, tornando-se um nome conhecido no cenário do pagode. Nas redes sociais, reunia mais de 210 mil seguidores.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento do artista.

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