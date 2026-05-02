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Bilionário da fé que tem fortuna quase duas vezes maior que a de Neymar e é um dos mais ricos do Brasil

Comparação entre patrimônios mostra como diferentes caminhos podem levar a cifras bilionárias no Brasil

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 10:00

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 34 anos, Neymar segue como um dos atletas mais ricos do planeta, com patrimônio estimado em R$ 6,5 bilhões, segundo a Forbes. A fortuna reúne salários, bônus, contratos publicitários e investimentos acumulados ao longo da carreira. Apesar de tanto dinheiro, o jogador está longe de ser o mais rico do Brasil.

Veículos de luxo de Neymar 1 de 14

Revelado pelo Santos Futebol Clube, o atacante ganhou projeção internacional no FC Barcelona e atingiu o auge financeiro na transferência para o Paris Saint-Germain, em 2017. Depois, ainda teve passagem pelo Al-Hilal antes de retornar ao Brasil.

Mesmo afastado dos gramados por lesão, Neymar continua sendo um dos atletas mais valiosos do mundo no mercado publicitário. Em 2024, faturou cerca de US$ 30 milhões, aproximadamente R$ 175 milhões, apenas com publicidade, de acordo com a Forbes. O jogador também ampliou sua lista de patrocinadores ao fechar parceria com a Lavitan, da Cimed.

Além dos contratos com grandes empresas, o atacante investe na construção de suas próprias marcas. Registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial mostram que ele detém nomes como “Neymar JR”, “NJR”, “INJR - Instituto Projeto Neymar JR”, “Caos Perfeito” e “O PAI TÁ ON”.

O estilo de vida do jogador também chama atenção. Neymar acumula bens de luxo que reforçam o tamanho da fortuna. Entre eles está uma réplica do Batmóvel, avaliada em milhões de reais, além de uma Kombi personalizada e outros veículos de alto padrão. O craque também possui helicóptero, jatinho particular e imóveis de luxo no Brasil e no exterior.

Apesar dos números impressionantes, há brasileiros com patrimônio ainda maior. O empresário e líder religioso Edir Macedo possui fortuna estimada em cerca de R$ 10,3 bilhões, também segundo a Forbes.

Fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário do Grupo Record, Macedo construiu um império que vai além da atuação religiosa, com forte presença em televisão, rádio e negócios digitais.

Edir Macedo 1 de 8

Entre os bens atribuídos ao líder religioso estão imóveis de alto padrão, incluindo um apartamento de luxo em Miami, em um dos prédios mais exclusivos do mundo, com elevador que leva o carro diretamente para dentro do imóvel e estrutura voltada para milionários.

A comparação evidencia como trajetórias completamente diferentes podem levar a fortunas bilionárias. De um lado, o atleta que transformou talento em marca global e acumula bens de alto valor e visibilidade. Do outro, um líder religioso que consolidou um conglomerado de mídia e patrimônio imobiliário robusto.