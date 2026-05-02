Como é a fazenda milionária de Jon Vlogs, com 40 hectares, cachoeira, hidromassagem e vista para montanhas

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Fernanda Varela
Publicado em 2 de maio de 2026 às 06:59
Apontado como affair da cantora Ana Castela, o influenciador Jon Vlogs vem chamando atenção não só pela vida pessoal, mas também pelo alto padrão de seus investimentos. Um dos principais é uma fazenda de luxo no interior do Rio de Janeiro, cercada por natureza e com estrutura que mistura sofisticação e rusticidade.
Localizada na zona rural de Macaé, a propriedade tem cerca de 40 hectares e foi adquirida por aproximadamente R$ 3 milhões. Desde então, passou por uma reforma completa, com intervenções estruturais e de decoração que transformaram o espaço em um verdadeiro refúgio de alto padrão. O imóvel foi comprado como presente para a mãe do influenciador, Danielle Kovarik.
Como é a fazenda milionária de Jon Vlogs
“Realizei o sonho da minha mãe e comprei uma fazenda de Dia das Mães. A gente fez uma reforma gigantesca lá”, contou.
A casa principal impressiona pelo estilo rústico sofisticado, com paredes de pedra, pé-direito elevado, lareira, fogão a lenha e grandes janelas que emolduram a vista para as montanhas. A iluminação natural e a integração com a paisagem são pontos fortes do projeto.
Entre os destaques da área externa está uma hidromassagem instalada de frente para a natureza, criando um ambiente voltado ao descanso com vista privilegiada. O cenário reforça o clima de exclusividade do imóvel.
O terreno também reúne uma série de elementos valorizados em propriedades de alto padrão. A fazenda possui uma cachoeira própria, nascente de água e quatro casas distribuídas pela área. Uma das residências fica posicionada próxima à queda d’água, com vista direta para a paisagem natural.
A estrutura inclui ainda espaços amplos de convivência e áreas pensadas para lazer e hospedagem, reforçando o perfil de propriedade voltada tanto para descanso quanto para recepção de convidados.
Cada vez mais envolvido com o universo rural, Jon Vlogs também investiu na criação de cavalos e implantou um haras na fazenda. Entre os próximos passos está a construção de uma pista para vaquejada, ampliando ainda mais a estrutura do local.
“Nunca fui desse meio do mato, meio agro. Eu estou muito conectado com a internet. Então essa parada de estar na fazenda, com os animais, com a natureza, tira um pouco esse foco da internet”, disse.
Além da propriedade rural, o influenciador também acumula outros bens de alto valor. Ele possui imóveis de luxo em áreas urbanas, incluindo uma cobertura em São Paulo avaliada em cerca de R$ 5 milhões, e movimenta cifras elevadas com negócios e projetos digitais.
A aproximação com o estilo de vida no campo também reforça a conexão com Ana Castela, conhecida pelo universo sertanejo e rural. A sintonia entre os dois, inclusive com interesse por cavalos e vida longe dos grandes centros, tem alimentado os rumores sobre o relacionamento.