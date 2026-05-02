LUXO

Como é a fazenda milionária de Jon Vlogs, com 40 hectares, cachoeira, hidromassagem e vista para montanhas

Propriedade do affair de Ana Castela fica no interior do Rio

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 06:59

Jon Vlogs Crédito: Reprodução

Apontado como affair da cantora Ana Castela, o influenciador Jon Vlogs vem chamando atenção não só pela vida pessoal, mas também pelo alto padrão de seus investimentos. Um dos principais é uma fazenda de luxo no interior do Rio de Janeiro, cercada por natureza e com estrutura que mistura sofisticação e rusticidade.

Localizada na zona rural de Macaé, a propriedade tem cerca de 40 hectares e foi adquirida por aproximadamente R$ 3 milhões. Desde então, passou por uma reforma completa, com intervenções estruturais e de decoração que transformaram o espaço em um verdadeiro refúgio de alto padrão. O imóvel foi comprado como presente para a mãe do influenciador, Danielle Kovarik.

Como é a fazenda milionária de Jon Vlogs 1 de 26

“Realizei o sonho da minha mãe e comprei uma fazenda de Dia das Mães. A gente fez uma reforma gigantesca lá”, contou.

A casa principal impressiona pelo estilo rústico sofisticado, com paredes de pedra, pé-direito elevado, lareira, fogão a lenha e grandes janelas que emolduram a vista para as montanhas. A iluminação natural e a integração com a paisagem são pontos fortes do projeto.

Entre os destaques da área externa está uma hidromassagem instalada de frente para a natureza, criando um ambiente voltado ao descanso com vista privilegiada. O cenário reforça o clima de exclusividade do imóvel.

O terreno também reúne uma série de elementos valorizados em propriedades de alto padrão. A fazenda possui uma cachoeira própria, nascente de água e quatro casas distribuídas pela área. Uma das residências fica posicionada próxima à queda d’água, com vista direta para a paisagem natural.

A estrutura inclui ainda espaços amplos de convivência e áreas pensadas para lazer e hospedagem, reforçando o perfil de propriedade voltada tanto para descanso quanto para recepção de convidados.

Cada vez mais envolvido com o universo rural, Jon Vlogs também investiu na criação de cavalos e implantou um haras na fazenda. Entre os próximos passos está a construção de uma pista para vaquejada, ampliando ainda mais a estrutura do local.

“Nunca fui desse meio do mato, meio agro. Eu estou muito conectado com a internet. Então essa parada de estar na fazenda, com os animais, com a natureza, tira um pouco esse foco da internet”, disse.

Além da propriedade rural, o influenciador também acumula outros bens de alto valor. Ele possui imóveis de luxo em áreas urbanas, incluindo uma cobertura em São Paulo avaliada em cerca de R$ 5 milhões, e movimenta cifras elevadas com negócios e projetos digitais.