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Bolo esquisitíssimo de Jade Magalhães rouba a cena em aniversário: 'Que negócio horroroso'

Doce com mirtilos e visual minimalista chama atenção nas redes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 13:18

Jade Magalhães
Jade Magalhães Crédito: Reprodução

O aniversário de 32 anos de Jade Magalhães ganhou um protagonista inesperado nas redes sociais: o bolo. Ao compartilhar registros da celebração, realizada na última quinta-feira (30), a influenciadora chamou atenção com uma escolha fora do padrão.

A comemoração teve clima intimista, com iluminação baixa, fogueira ao fundo e uma estética cuidadosamente planejada. Mas foi o doce principal que virou assunto entre os seguidores.

Jade Magalhães

Jade Magalhães por Reprodução
Jade Magalhães por Reprodução
Jade Magalhães por Reprodução
Jade Magalhães por Reprodução
Jade Magalhães por Reprodução
Jade Magalhães por Reprodução
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Jade Magalhães por Reprodução

Em vez das tradicionais coberturas como chantilly ou glacê, Jade apostou em um bolo completamente revestido por mirtilos frescos. O resultado foi um visual diferente, com textura marcante e aparência sofisticada. Apesar disso, alguna sseguidores detestaram o estilo e criticaram o doce.

A finalização seguiu a mesma proposta minimalista, com apenas uma vela fina e um laço delicado. O contraste entre o tom escuro do bolo e a iluminação quente do ambiente ajudou a criar um efeito visual que chamou atenção nas fotos.

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“Obrigada por todas as mensagens”, escreveu a influenciadora ao publicar os registros.

Nos comentários, internautas destacaram a originalidade da escolha. Muitos apontaram o bolo como “obra de arte” e elogiaram a proposta elegante e fora do óbvio. Também houve quem se surpreendesse com a ausência de cobertura tradicional.

A comemoração compartilhada foi a segunda do aniversário. Dias antes, em 22 de abril, Jade já havia celebrado a data de forma antecipada após ganhar uma festa surpresa organizada pelo cantor Luan Santana.

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Juntos desde 2008, entre idas e vindas, Jade e Luan mantêm um relacionamento de longa data. Em 2024, anunciaram a chegada da primeira filha, Serena, que nasceu no fim do mesmo ano.

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