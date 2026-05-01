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Bolo esquisitíssimo de Jade Magalhães rouba a cena em aniversário: 'Que negócio horroroso'

Doce com mirtilos e visual minimalista chama atenção nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 13:18

Jade Magalhães Crédito: Reprodução

O aniversário de 32 anos de Jade Magalhães ganhou um protagonista inesperado nas redes sociais: o bolo. Ao compartilhar registros da celebração, realizada na última quinta-feira (30), a influenciadora chamou atenção com uma escolha fora do padrão.

A comemoração teve clima intimista, com iluminação baixa, fogueira ao fundo e uma estética cuidadosamente planejada. Mas foi o doce principal que virou assunto entre os seguidores.

Jade Magalhães 1 de 6

Em vez das tradicionais coberturas como chantilly ou glacê, Jade apostou em um bolo completamente revestido por mirtilos frescos. O resultado foi um visual diferente, com textura marcante e aparência sofisticada. Apesar disso, alguna sseguidores detestaram o estilo e criticaram o doce.

A finalização seguiu a mesma proposta minimalista, com apenas uma vela fina e um laço delicado. O contraste entre o tom escuro do bolo e a iluminação quente do ambiente ajudou a criar um efeito visual que chamou atenção nas fotos.

“Obrigada por todas as mensagens”, escreveu a influenciadora ao publicar os registros.

Nos comentários, internautas destacaram a originalidade da escolha. Muitos apontaram o bolo como “obra de arte” e elogiaram a proposta elegante e fora do óbvio. Também houve quem se surpreendesse com a ausência de cobertura tradicional.

A comemoração compartilhada foi a segunda do aniversário. Dias antes, em 22 de abril, Jade já havia celebrado a data de forma antecipada após ganhar uma festa surpresa organizada pelo cantor Luan Santana.