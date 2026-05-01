MÚSICA

Rei dos 'proibidões', MC Brinquedo anuncia fim da carreira no funk aos 24 anos: 'Entreguei minha vida para Jesus'

Cantor relembra início precoce, fala sobre vazio na fama e afirma que viverá nova fase longe dos palcos

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 11:23

MC Brinquedo Crédito: Divulgação

O cantor MC Brinquedo anunciou que está encerrando a carreira no funk. A decisão foi revelada na noite desta quinta-feira (30), por meio de um desabafo nas redes sociais, onde o artista acumula milhões de seguidores.

Conhecido por ter começado ainda criança e por sucessos no universo dos “proibidões”, o funkeiro, de 24 anos, afirmou que decidiu mudar completamente de vida e se dedicar à fé. Ele também informou que passará a usar apenas o nome Vinicius.

MC Brinquedo 1 de 8

“Meu nome é Vinicius, o mundo me conhece como MC Brinquedo. Comecei a cantar ainda criança, o sonho grande e o coração cheio de vontade para viver tudo isso que o mundo pudesse me oferecer. E ele me ofereceu muito: me deu nome, me deu fama, me deu multidão... e também me deu os tropeços que vêm junto com tudo isso. Os erros que ninguém vê na foto, as noites que ninguém posta e o vazio que nenhum hit consegue preencher”, declarou.

Em seguida, o artista leu uma carta em que refletiu sobre a própria trajetória e o impacto da fama desde a infância. “Eu olho para trás e vejo o garoto que eu fui, aquele moleque com o microfone na mão e o mundo inteiro pela frente. Eu não nego nada do que eu vivi, porque foi exatamente esse caminho que me trouxe até aqui, até esse momento, até essa decisão. Cada passo, cada queda, cada acerto, cada erro foi degrau para mim enxergar o que de verdade me sustentou esse tempo todo. Não fui eu, não foi fama, não foi sucesso”, disse.

O cantor também falou sobre o sentimento de vazio que carregava mesmo durante o auge da carreira. “Por muito tempo, eu busquei nos lugares errados o que só um poderia me dar. Tentei encher com barulho o silêncio, que era da alma, tentei tampar com aplauso uma falta que era de pai. Em cada noite que parecia que eu tinha tudo, eu deitava e sentia falta do principal”, afirmou.

Ao anunciar oficialmente o fim da trajetória no funk, MC Brinquedo destacou que a decisão foi tomada com tranquilidade. “Por isso hoje, com a maior paz que eu já senti em toda a minha vida, eu venho comunicar publicamente a todos que eu estou encerrando a minha carreira no funk. Não como quem quer fechar uma porta com raiva, mas como quem entrega uma chave nas mãos de Deus e diz: ‘Senhor, agora a vida é tua, faz de mim o que Tu quiseres’”, completou.

Ele ainda reforçou que pretende usar sua história de forma diferente daqui para frente. “Hoje estou aqui para entregar a minha vida por completo para Jesus Cristo. Quero ser imagem e semelhança do Senhor, quero distribuir amor com o meu alcance. Quero usar essa voz, esse nome, essa história, tudo que um dia foi meu, para anunciar Aquele que nunca soltou a minha mão”, disse.

Na mensagem final, o artista agradeceu aos fãs, amigos e parceiros de trajetória e indicou que encara o momento como um recomeço. “Aos meus fãs, aos meus amigos, aos meus parceiros do movimento, à minha família, ao menino que um dia me ouviu e cresceu junto comigo: obrigado de verdade. Vocês fizeram parte de uma história que só Deus poderia escrever. E essa história não acaba aqui, ela só começa de um jeito novo”, afirmou.