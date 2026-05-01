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Ex-panicat revela ser dependente de remédio, relata perda gestacional e diz que viveu sua pior fase

Carol Dias chora e faz alerta nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:24

Carol Dias
Carol Dias Crédito: Reprodução

A influenciadora Carol Dias emocionou seguidores ao expor um momento delicado da vida pessoal. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (30), ela falou abertamente sobre a dependência de um medicamento e afirmou que enfrentou uma das fases mais difíceis da vida.

“Pessoal, hoje talvez seja o vídeo mais difícil que eu vou colocar aqui na minha vida”, disse logo no início do desabafo.

Carol Dias

Carol Dias por Reprodução
Carol Dias por Reprodução
Carol Dias por Reprodução
Carol Dias por Reprodução
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Carol Dias por Reprodução

A ex-panicat contou que começou a usar o remédio em um período de forte pressão profissional, quando trabalhava na televisão e enfrentava rotina intensa. Segundo ela, o uso começou de forma controlada, mas saiu do limite com o tempo.

“Eu comecei a usar esse remédio porque eu já não dormia, passava por muitas coisas, muitas responsabilidades… Enfim, comecei a usar esse remédio”, relatou.

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Com o passar dos meses, a situação se agravou. Carol revelou que chegou a consumir vários comprimidos por dia e descreveu o comportamento como fora de controle. “Comecei com um comprimido, dois, três, quatro, cinco. Eu usava como se fosse água”, afirmou.

A influenciadora também falou sobre os impactos emocionais do período, marcado por isolamento e sofrimento. “Eu estava na pior fase”, disse, ao lembrar que, mesmo aparentando estar bem, vivia uma realidade completamente diferente longe das câmeras.

Durante o relato, ela contou que enfrentou crises de ansiedade, depressão profunda e chegou a mentir para pessoas próximas para esconder o problema.

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Além da dependência, Carol revelou que passou por uma perda gestacional em 2024, experiência que descreveu como um dos momentos mais difíceis. Ela afirmou que chegou a se culpar, acreditando que o uso do remédio poderia ter influenciado.

“Eu perdi esse filho e me culpei bastante”, declarou.

Ao final, a influenciadora disse que conseguiu se libertar do vício e fez um alerta para quem enfrenta situação semelhante. “Cuidado com esse remédio, ele pode ser muito perigoso”, afirmou, incentivando seguidores a buscarem ajuda.

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O desabafo repercutiu nas redes sociais e chamou atenção para os riscos do uso inadequado de medicamentos, além da importância de falar abertamente sobre saúde mental.

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