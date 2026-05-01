TRAUMAS

Ex-panicat revela ser dependente de remédio, relata perda gestacional e diz que viveu sua pior fase

Carol Dias chora e faz alerta nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:24

Carol Dias Crédito: Reprodução

A influenciadora Carol Dias emocionou seguidores ao expor um momento delicado da vida pessoal. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (30), ela falou abertamente sobre a dependência de um medicamento e afirmou que enfrentou uma das fases mais difíceis da vida.

“Pessoal, hoje talvez seja o vídeo mais difícil que eu vou colocar aqui na minha vida”, disse logo no início do desabafo.

Carol Dias 1 de 14

A ex-panicat contou que começou a usar o remédio em um período de forte pressão profissional, quando trabalhava na televisão e enfrentava rotina intensa. Segundo ela, o uso começou de forma controlada, mas saiu do limite com o tempo.

“Eu comecei a usar esse remédio porque eu já não dormia, passava por muitas coisas, muitas responsabilidades… Enfim, comecei a usar esse remédio”, relatou.

Com o passar dos meses, a situação se agravou. Carol revelou que chegou a consumir vários comprimidos por dia e descreveu o comportamento como fora de controle. “Comecei com um comprimido, dois, três, quatro, cinco. Eu usava como se fosse água”, afirmou.

A influenciadora também falou sobre os impactos emocionais do período, marcado por isolamento e sofrimento. “Eu estava na pior fase”, disse, ao lembrar que, mesmo aparentando estar bem, vivia uma realidade completamente diferente longe das câmeras.

Durante o relato, ela contou que enfrentou crises de ansiedade, depressão profunda e chegou a mentir para pessoas próximas para esconder o problema.

Além da dependência, Carol revelou que passou por uma perda gestacional em 2024, experiência que descreveu como um dos momentos mais difíceis. Ela afirmou que chegou a se culpar, acreditando que o uso do remédio poderia ter influenciado.

“Eu perdi esse filho e me culpei bastante”, declarou.

Ao final, a influenciadora disse que conseguiu se libertar do vício e fez um alerta para quem enfrenta situação semelhante. “Cuidado com esse remédio, ele pode ser muito perigoso”, afirmou, incentivando seguidores a buscarem ajuda.