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3 signos se libertam de uma fase de bloqueios e perdas nesta neste final de semana (1 a 3 de maio)

Confira a previsão para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 14:14

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, para o novo entrar, o velho precisa ser varrido. Nesta sexta-feira, 1º de maio, o universo envia uma vassoura cósmica para limpar a vida de três signos que enfrentaram bloqueios persistentes nos últimos meses. Se você é de Peixes, Câncer ou Escorpião, o feriado do trabalhador trará um alívio emocional e prático que você já não esperava mais. 

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

A libertação acontece na saúde para o pisciano, que começa a sentir uma melhora real na disposição física e mental. Para o canceriano, o bloqueio que se dissolve é afetivo: decisões que estavam presas na garganta finalmente encontram o caminho da saída. Escorpião sentirá o alívio na resolução de problemas do passado que drenavam sua energia. A correnteza mudou de direção e agora te empurra para o mar aberto das possibilidades.

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Hoje (1º de maio) chega com energia de virada e decisões que podem redefinir seus próximos passos

Essa fase de perdas e bloqueios serviu para te fortalecer, mas o tempo de sofrimento acabou. Receba as respostas do universo com gratidão e não olhe para trás. O que foi perdido não faz mais falta no novo ciclo que se inicia hoje. Sinta o peso saindo dos seus ombros e a clareza voltando aos seus olhos. O feriado é a oportunidade perfeita para um "reset" completo na sua energia.

Maio será o mês da sua libertação total. Use este primeiro dia do mês para descansar e silenciar a mente. As terapias alternativas e os momentos de silêncio são altamente recomendados para esses signos hoje. Quando o silêncio externo se encontra com a paz interna, os milagres acontecem.  

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