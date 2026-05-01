ASTROLOGIA

3 signos se libertam de uma fase de bloqueios e perdas nesta neste final de semana (1 a 3 de maio)

Confira a previsão para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 14:14

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, para o novo entrar, o velho precisa ser varrido. Nesta sexta-feira, 1º de maio, o universo envia uma vassoura cósmica para limpar a vida de três signos que enfrentaram bloqueios persistentes nos últimos meses. Se você é de Peixes, Câncer ou Escorpião, o feriado do trabalhador trará um alívio emocional e prático que você já não esperava mais.



A vilã de novela de cada signo 1 de 13

A libertação acontece na saúde para o pisciano, que começa a sentir uma melhora real na disposição física e mental. Para o canceriano, o bloqueio que se dissolve é afetivo: decisões que estavam presas na garganta finalmente encontram o caminho da saída. Escorpião sentirá o alívio na resolução de problemas do passado que drenavam sua energia. A correnteza mudou de direção e agora te empurra para o mar aberto das possibilidades.



Essa fase de perdas e bloqueios serviu para te fortalecer, mas o tempo de sofrimento acabou. Receba as respostas do universo com gratidão e não olhe para trás. O que foi perdido não faz mais falta no novo ciclo que se inicia hoje. Sinta o peso saindo dos seus ombros e a clareza voltando aos seus olhos. O feriado é a oportunidade perfeita para um "reset" completo na sua energia.

