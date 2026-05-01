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Hoje (1º de maio) chega com energia de virada e decisões que podem redefinir seus próximos passos

O dia mistura oportunidades com pequenos atrasos, exigindo paciência, clareza na comunicação e escolhas mais conscientes para garantir crescimento real

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada or IA

Hoje marca um início simbólico e cheio de potencial, mas que pede calma para ser bem aproveitado. Ao longo do dia, oportunidades podem surgir na carreira, nas relações e nas finanças, porém tudo depende de como você se comunica e organiza suas decisões. Evitar pressa e agir com estratégia será o diferencial. Veja a previsão do site "The Economic Times".

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Áries: Hoje traz força de liderança e vontade de avançar, com boas oportunidades no trabalho, desde que você revise detalhes antes de agir; no amor, sinceridade resolve tensões; cuide do ritmo para não se esgotar. Dica cósmica: Coragem com cautela gera vitória.

Touro: Hoje favorece estabilidade e crescimento gradual, com bons resultados vindo da constância; no amor, clima mais leve e envolvente; cuide do corpo com descanso e alimentação equilibrada; finanças seguem seguras. Dica cósmica: Vá devagar, mas sem parar.

Gêmeos: Hoje estimula criatividade e conexões, com chances de destaque no trabalho através da comunicação; no amor, expressão clara fortalece vínculos; cuide da mente evitando excesso de estímulos; evite gastos por impulso. Dica cósmica: Pensar antes de falar evita ruídos.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje pede equilíbrio emocional e atenção à vida pessoal, com decisões importantes sendo guiadas pela intuição; no amor, conversas profundas aproximam; cuide da energia mental com pausas; dinheiro exige planejamento. Dica cósmica: Sua sensibilidade é direção.

Leão: Hoje aumenta sua visibilidade e abre portas na carreira, mas exige mais diplomacia nas interações; no amor, menos orgulho e mais escuta; cuide da rotina para manter estabilidade; revise acordos financeiros. Dica cósmica: Brilhar também é saber ceder.

Virgem: Hoje destaca organização e finanças, com progresso vindo da disciplina e do planejamento; no amor, comunicação honesta evita distanciamentos; cuide do corpo e da mente com equilíbrio; boas escolhas trazem segurança. Dica cósmica: Estrutura gera liberdade.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje coloca você em evidência, favorecendo negociações e conexões; no amor, magnetismo em alta; cuide de si antes de tentar agradar todos; evite gastos por impulso emocional. Dica cósmica: Se escolher é se respeitar.

Escorpião: Hoje favorece movimentos discretos e estratégicos, com avanços acontecendo nos bastidores; no amor, confiança fortalece laços; cuide da energia emocional; oportunidades financeiras podem surgir em silêncio. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser exposto.

Sagitário: Hoje traz crescimento através de contatos e parcerias, com boas oportunidades surgindo de conversas; no amor, leveza e troca fortalecem vínculos; cuide do corpo com movimento; dinheiro pode crescer com novas ideias. Dica cósmica: Conexões abrem caminhos.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje destaca ambição e reconhecimento, com avanço profissional vindo da consistência; no amor, abra mais espaço para o emocional; cuide do descanso; finanças seguem estáveis com planejamento. Dica cósmica: Constância constrói sucesso.

Aquário: Hoje favorece expansão, aprendizado e novas perspectivas; no amor, diálogos profundos aproximam; cuide da mente com pausas digitais; revise documentos antes de decisões financeiras. Dica cósmica: Olhar além amplia possibilidades.

Peixes: Hoje intensifica emoções e pede mais foco nas suas prioridades, com crescimento vindo da disciplina; no amor, profundidade e entrega fortalecem; cuide da energia com equilíbrio; evite erros financeiros por distração. Dica cósmica: Intuição com organização é poder.

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