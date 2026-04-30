ASTROLOGIA

Últimas horas de abril trazem reviravolta emocional para Virgem, Sagitário e Aquário

O que parecia pesado demais perde força e abre espaço para leveza inesperada

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de abril de 2026 às 13:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir do dia de hoje, 30 de abril, o clima muda de forma perceptível para alguns signos. Depois de semanas mais densas, cheias de ruído mental e desgaste emocional, surge uma decisão silenciosa, mas poderosa: parar de alimentar o que faz mal e retomar o controle sobre os próprios sentimentos. Não é que tudo ao redor mude de repente, mas a forma de enxergar muda, e isso transforma tudo. A leveza volta, o peso diminui e a felicidade deixa de parecer distante.

Virgem: Você sai de um ciclo em que quase se deixou levar pelo cansaço emocional, mas agora enxerga que tem escolha. Ao mudar o foco e valorizar o que está funcionando, sua percepção muda completamente. A felicidade volta de forma simples, mas muito real, especialmente ao se reconectar com pessoas e momentos que fazem sentido para você.

Dica cósmica: Foque no que te faz bem, não no que te desgasta.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário: As últimas semanas testaram sua paciência mais do que o normal, mas você chega nesse momento com uma clareza forte: nada nem ninguém pode roubar sua paz se você não permitir. Você para de absorver energia negativa e começa a agir de acordo com o que te faz bem, sem pedir aprovação. Essa retomada de autonomia traz uma sensação imediata de alívio e felicidade.

Dica cósmica: Proteja sua energia como prioridade absoluta.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário: Você percebe que seguir o fluxo negativo coletivo só te afasta de quem você realmente é. Ao se reconectar com sua individualidade, algo muda rapidamente dentro de você. A liberdade de pensar por conta própria e não se deixar influenciar traz uma sensação de leveza e bem-estar que você não sentia há semanas.

Dica cósmica: Não siga o barulho, siga a sua própria verdade.