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No 'Saia Justa', Ana Paula Renault fala sobre a morte do pai: 'Deus me salvou de algo pior'

Campeã do BBB 26 enfrentou a perda de Gerardo Renault na reta final do programa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:15

No 'Saia Justa', Ana Paula se emociona ao falar da morte do pai Crédito: Reprodução/Globo

A última edição do Saia Justa foi marcada por um momento de sensibilidade. Ana Paula Renault, ainda processando as emoções de sua vitória no BBB 26, abriu o coração sobre a morte de seu pai, Gerardo Renault, que faleceu aos 96 anos enquanto ela ainda estava confinada. Em um papo com Eliana, Juliette, Bela Gil, Erika Januza e Tati Machado, a mineira explicou como a espiritualidade tem sido seu porto seguro.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26 1 de 9

"É clichê, mas Deus escreve por linhas tortas e doloridíssimas", desabafou Ana Paula, sem segurar as lágrimas. Ela acredita que a forma como tudo aconteceu, mesmo sendo um choque ao sair do programa, acabou sendo uma espécie de proteção divina. "Estou aqui sobrevivendo e vivendo. Tenho certeza de que vou superar tudo por causa desse 'roteirista' [Deus]", afirmou, destacando a conexão única que tinha com o pai.

O momento de dor de Ana Paula gerou uma identificação imediata em Tati Machado. A apresentadora, que enfrentou a morte do pai em 2021 e passou pelo trauma de um aborto espontâneo em 2025, comentou sobre o impacto de ver a colega sofrendo em rede nacional.

Tati relembrou como a postura de Tadeu Schmidt, ao dar a notícia e acolher Ana Paula, serviu de abraço para muitos brasileiros que também enfrentam perdas. "Um luto revisita o outro. Quando a gente escuta você passando por isso, eu revisitei todos os meus, e isso também é uma forma de acolhimento", pontuou Tati.