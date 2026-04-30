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No 'Saia Justa', Ana Paula Renault fala sobre a morte do pai: 'Deus me salvou de algo pior'

Campeã do BBB 26 enfrentou a perda de Gerardo Renault na reta final do programa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:15

No 'Saia Justa', Ana Paula se emociona ao falar da morte do pai   Crédito: Reprodução/Globo

A última edição do Saia Justa foi marcada por um momento de sensibilidade. Ana Paula Renault, ainda processando as emoções de sua vitória no BBB 26, abriu o coração sobre a morte de seu pai, Gerardo Renault, que faleceu aos 96 anos enquanto ela ainda estava confinada. Em um papo com Eliana, Juliette, Bela Gil, Erika Januza e Tati Machado, a mineira explicou como a espiritualidade tem sido seu porto seguro.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
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Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
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Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

"É clichê, mas Deus escreve por linhas tortas e doloridíssimas", desabafou Ana Paula, sem segurar as lágrimas. Ela acredita que a forma como tudo aconteceu, mesmo sendo um choque ao sair do programa, acabou sendo uma espécie de proteção divina. "Estou aqui sobrevivendo e vivendo. Tenho certeza de que vou superar tudo por causa desse 'roteirista' [Deus]", afirmou, destacando a conexão única que tinha com o pai.

O momento de dor de Ana Paula gerou uma identificação imediata em Tati Machado. A apresentadora, que enfrentou a morte do pai em 2021 e passou pelo trauma de um aborto espontâneo em 2025, comentou sobre o impacto de ver a colega sofrendo em rede nacional.

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Por que a Globo ignorou o pedido da família e contou sobre morte do pai a Ana Paula Renault?

Tati relembrou como a postura de Tadeu Schmidt, ao dar a notícia e acolher Ana Paula, serviu de abraço para muitos brasileiros que também enfrentam perdas. "Um luto revisita o outro. Quando a gente escuta você passando por isso, eu revisitei todos os meus, e isso também é uma forma de acolhimento", pontuou Tati.

Mesmo com o 'vazio' deixado por Geraldo, para ela, o fato de ter chegado à final e conquistado o prêmio foi uma forma de honrar a trajetória do pai. 

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Saia Justa ana Paula Renault Gerardo Renault

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