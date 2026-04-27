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Ana Paula Renault explica por que seguiu no BBB 26 após morte do pai: 'Queria sair correndo'

Campeã do reality show contou que pensou em desistir, mas decidiu honrar desejo do pai

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:28

Ana Paula Renault em entrevista ao Fantástico
Ana Paula Renault em entrevista ao Fantástico Crédito: Globo/Reprodução

Ana Paula Renault abriu o coração ao relembrar um dos momentos mais difíceis de sua trajetória no BBB 26. Campeã da edição, a jornalista contou que cogitou deixar o programa após receber a notícia da morte do pai, Gerardo Henrique Machado Renault, poucos dias antes da final.

Em entrevista ao Fantástico, ela revelou qual foi sua reação imediata ao saber do falecimento. "Quando me deram a notícia, eu queria sair correndo na hora. Me deram um momento para eu sentir, para eu entender. Foi ele que me deu essa missão, que era para eu ir para lá", disse.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
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Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
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Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

Apesar do impacto, Ana Paula decidiu permanecer no reality motivada por um desejo do próprio pai, que a incentivava a buscar seus objetivos profissionais. "Ele falou para eu correr atrás da minha realização profissional, para eu correr atrás da minha aposentadoria", contou.

A campeã também afirmou que ainda está processando tudo o que aconteceu durante o período. "Estou assimilando as coisas, não entendendo muito o que está sendo tudo isso. Não deu para eu ficar entregue à parte que deveria ser feliz, acho que é um sentimento mais de gratidão com tudo", refletiu.

Ao comentar sua postura dentro do programa, Ana Paula destacou que se manteve fiel à própria essência e tirou aprendizados importantes da experiência. "Eu te confesso que eu sou praticamente a mesma de 2016. Eu fui vivendo um dia de cada vez, a minha história foi se desenhando, eu fui dançando conforme a música", disse.

Por fim, ela afirmou que sai do programa mais segura em relação a si mesma. "Cheguei à conclusão de que não preciso da aprovação de todos. É natural ter medo, mas a gente vai com medo mesmo", concluiu.

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