Maíra Cardi reaparece nas redes e pede orações pela filha de seis meses após diagnóstico em hospital nos EUA

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Giuliana Mancini
Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:11
Após um longo período afastada, Maíra Cardi voltou ao Instagram neste domingo (26) para compartilhar um momento delicado envolvendo a filha mais nova, Eloah, de seis meses. A influenciadora pediu orações aos seguidores ao revelar que a bebê está internada nos Estados Unidos após ser diagnosticada com bronquiolite, uma infecção viral que atinge as pequenas vias aéreas e é comum em crianças pequenas.
"Sei que não apareço aqui há mais de um ano! Mas todas as vezes que apareci aqui para pedir oração para Sophia ela ficou boa muito rápido! Venho pedir orações para Elvah, o exame positivou o vírus da bronquiolite", iniciou.
Maíra Cardi
A empresária contou que está longe do Brasil e de sua rede de apoio, o que torna o momento ainda mais desafiador. "Estamos no hospital, longe da nossa casa e do nosso Brasil! Longe dos nossos médicos de confiança, da nossa língua e de tudo que precisamos para nos sentir seguras! Orem por ela", pediu Maíra, que é mãe de três filhos: Eloah, fruto do atual casamento com Thiago Nigro, Sophia, de sua relação com Arthur Aguiar, e Lucas Cardi, de um relacionamento anterior com Nelson Rangel.
No sábado (25), Maíra já havia relatado a situação com a caçula em seu TikTok. "Infelizmente, ela teve uma piora, assim como o estado da Sophia teve uma piora", disse.
A influenciadora explicou ainda que conseguiu atendimento com um médico que realizou manobras para ajudar na recuperação das meninas.
"Ele (médico) fez manobra com as meninas, e elas estão mais estáveis. A Eloah teve febre, foi fechando e ela não conseguia comer, mas, graças a Deus, encontramos esse médico. Estou aqui, mas não saio de casa. Só fico cozinhando, fazendo faxina... Não estou nem conseguindo gravar. Hoje eu estou um pouquinho mais calma, mas ontem eu estava muito angustiada, até briguei com o Thiago, coitado. Não tenho mais estrutura para ter outro filho. Sou muito neurótica", relatou.