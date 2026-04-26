Franciny Ehlke anuncia gravidez do primeiro filho: 'O amor agora cresce dentro de mim'

Heider Sacramento
Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:46
Franciny Ehlke anunciou neste domingo (26) que está grávida do primeiro filho com o empresário Tony Maleh. A influenciadora compartilhou a novidade nas redes sociais com fotos ao lado do marido e imagens de ultrassonografia.
“O amor que começou entre nós… agora cresce dentro de mim. Estou grávida”, escreveu Franciny, emocionando seguidores e amigos famosos. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs.
A gravidez acontece poucos meses após o casamento luxuoso do casal, realizado na Costa Amalfitana, na Itália. A cerimônia reuniu convidados em celebrações que duraram vários dias e chamou atenção pelo cenário cinematográfico no Hotel Villa Cimbrone, em Ravello.
Antes da gestação, Franciny já havia falado publicamente sobre o desejo de ser mãe e de construir família logo após o casamento. Em entrevistas recentes, a influenciadora disse que vivia esse plano com naturalidade.
Aos 27 anos, a influenciadora se consolidou como um dos grandes nomes do mercado digital brasileiro, com forte presença nos segmentos de beleza, maquiagem e empreendedorismo. Ela também comanda a própria marca de cosméticos, que impulsionou ainda mais sua imagem no mercado.
O relacionamento com Tony Maleh ganhou destaque nacional desde o noivado e seguiu cercado de curiosidade após presentes de alto valor, viagens internacionais e o casamento luxuoso realizado em 2025.