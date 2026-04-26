Olodum anuncia saída de Narcizinho e cantor fará último show neste domingo (26)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:47
Olodum surpreendeu os fãs ao anunciar, na manhã deste domingo (26), a saída do cantor e compositor Narcizinho Santos. Segundo comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a decisão partiu do próprio artista e foi acertada em comum acordo com a diretoria.
No texto, o grupo informou que Narcizinho seguirá focado em projetos pessoais e na carreira solo. A banda também agradeceu pelo período em que o cantor integrou a formação.
“A decisão foi estabelecida em comum acordo entre a diretoria da instituição e o mesmo, respeitando a decisão do artista, que agora se volta para o desenvolvimento de seus projetos pessoais e carreira solo”, informou a nota.
Olodum 45 anos
A saída ganhou ainda mais repercussão porque acontece justamente no dia em que o Olodum celebra 47 anos de história. O show comemorativo será realizado neste domingo, a partir das 15h, no Largo do Pelourinho, em Salvador, com entrada aberta ao público.
Além da festa de aniversário, a apresentação marcará também a despedida oficial de Narcizinho dos palcos com o grupo. “A despedida vai ser daquele jeito”, publicou a banda ao confirmar o último encontro com os fãs.
Ícone da música baiana e referência internacional do samba-reggae, o Olodum vive mais uma mudança em sua trajetória ao mesmo tempo em que mantém forte conexão com o público no Centro Histórico de Salvador.