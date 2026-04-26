MÚSICA

Olodum anuncia saída de Narcizinho e cantor fará último show neste domingo (26)

Despedida acontece na celebração dos 47 anos do grupo, no Pelourinho, após decisão do artista

Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:47

Olodum anuncia saída de Narcizinho em dia de show no Pelô Crédito: Reprodução

Olodum surpreendeu os fãs ao anunciar, na manhã deste domingo (26), a saída do cantor e compositor Narcizinho Santos. Segundo comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a decisão partiu do próprio artista e foi acertada em comum acordo com a diretoria.

No texto, o grupo informou que Narcizinho seguirá focado em projetos pessoais e na carreira solo. A banda também agradeceu pelo período em que o cantor integrou a formação.

“A decisão foi estabelecida em comum acordo entre a diretoria da instituição e o mesmo, respeitando a decisão do artista, que agora se volta para o desenvolvimento de seus projetos pessoais e carreira solo”, informou a nota.

Olodum 45 anos 1 de 6

A saída ganhou ainda mais repercussão porque acontece justamente no dia em que o Olodum celebra 47 anos de história. O show comemorativo será realizado neste domingo, a partir das 15h, no Largo do Pelourinho, em Salvador, com entrada aberta ao público.

Além da festa de aniversário, a apresentação marcará também a despedida oficial de Narcizinho dos palcos com o grupo. “A despedida vai ser daquele jeito”, publicou a banda ao confirmar o último encontro com os fãs.