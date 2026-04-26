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Olodum anuncia saída de Narcizinho e cantor fará último show neste domingo (26)

Despedida acontece na celebração dos 47 anos do grupo, no Pelourinho, após decisão do artista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:47

Olodum anuncia saída de Narcizinho em dia de show no Pelô Crédito: Reprodução

Olodum surpreendeu os fãs ao anunciar, na manhã deste domingo (26), a saída do cantor e compositor Narcizinho Santos. Segundo comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a decisão partiu do próprio artista e foi acertada em comum acordo com a diretoria.

No texto, o grupo informou que Narcizinho seguirá focado em projetos pessoais e na carreira solo. A banda também agradeceu pelo período em que o cantor integrou a formação.

“A decisão foi estabelecida em comum acordo entre a diretoria da instituição e o mesmo, respeitando a decisão do artista, que agora se volta para o desenvolvimento de seus projetos pessoais e carreira solo”, informou a nota.

Olodum 45 anos

Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
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Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO

A saída ganhou ainda mais repercussão porque acontece justamente no dia em que o Olodum celebra 47 anos de história. O show comemorativo será realizado neste domingo, a partir das 15h, no Largo do Pelourinho, em Salvador, com entrada aberta ao público.

Além da festa de aniversário, a apresentação marcará também a despedida oficial de Narcizinho dos palcos com o grupo. “A despedida vai ser daquele jeito”, publicou a banda ao confirmar o último encontro com os fãs.

Ícone da música baiana e referência internacional do samba-reggae, o Olodum vive mais uma mudança em sua trajetória ao mesmo tempo em que mantém forte conexão com o público no Centro Histórico de Salvador.

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