ASTROLOGIA

Prepare-se: sorte inesperada toma conta da semana e favorece 3 signos entre 27 de abril e 3 de maio

O período traz oportunidades raras, mudanças de rota e aquela sensação de que tudo começa a se encaixar no momento certo

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 27 de abril e 3 de maio chega com uma energia diferente, quase como se as coisas começassem a fluir com mais facilidade. Não é sobre sorte aleatória, mas sobre timing. Algumas portas se abrem, respostas aparecem e decisões passam a fazer mais sentido. Para três signos, esse movimento vem com força total, trazendo oportunidades que podem mudar o rumo dos próximos passos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: A sensação é de que tudo começa a se organizar de forma mais clara. Conversas destravam situações que estavam paradas e você encontra as palavras certas para se posicionar melhor. O mais importante é não ter pressa. Ao respeitar o tempo das coisas, você constrói algo muito mais sólido. Oportunidades podem surgir de onde você menos espera, principalmente aquelas que te tiram um pouco da zona de conforto.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato, confie no processo.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra: Essa é uma daquelas semanas que marcam virada. Algo muda na forma como você enxerga o futuro e isso abre espaço para decisões mais ousadas. Oportunidades aparecem, mas exigem coragem para sair do conhecido. Ao se permitir tentar algo novo, você ativa um ciclo de crescimento e abundância. A criatividade também ganha força, favorecendo projetos pessoais e ideias que estavam guardadas.

Dica cósmica: Dê um passo além do que você acha seguro.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Peixes: Um ciclo começa a mostrar resultados e isso traz uma sensação de confirmação importante. Algo que começou lá atrás agora ganha forma e você percebe que estava no caminho certo o tempo todo. Ao mesmo tempo, novas oportunidades surgem, pedindo atenção e sensibilidade para escolher bem. Existe uma sensação forte de destino guiando os acontecimentos, então vale confiar mais na sua intuição.

Dica cósmica: Preste atenção nos sinais, eles estão mais claros do que nunca.