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Prepare-se: sorte inesperada toma conta da semana e favorece 3 signos entre 27 de abril e 3 de maio

O período traz oportunidades raras, mudanças de rota e aquela sensação de que tudo começa a se encaixar no momento certo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 27 de abril e 3 de maio chega com uma energia diferente, quase como se as coisas começassem a fluir com mais facilidade. Não é sobre sorte aleatória, mas sobre timing. Algumas portas se abrem, respostas aparecem e decisões passam a fazer mais sentido. Para três signos, esse movimento vem com força total, trazendo oportunidades que podem mudar o rumo dos próximos passos. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Virgem: A sensação é de que tudo começa a se organizar de forma mais clara. Conversas destravam situações que estavam paradas e você encontra as palavras certas para se posicionar melhor. O mais importante é não ter pressa. Ao respeitar o tempo das coisas, você constrói algo muito mais sólido. Oportunidades podem surgir de onde você menos espera, principalmente aquelas que te tiram um pouco da zona de conforto.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato, confie no processo.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Libra: Essa é uma daquelas semanas que marcam virada. Algo muda na forma como você enxerga o futuro e isso abre espaço para decisões mais ousadas. Oportunidades aparecem, mas exigem coragem para sair do conhecido. Ao se permitir tentar algo novo, você ativa um ciclo de crescimento e abundância. A criatividade também ganha força, favorecendo projetos pessoais e ideias que estavam guardadas.

Dica cósmica: Dê um passo além do que você acha seguro.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Peixes: Um ciclo começa a mostrar resultados e isso traz uma sensação de confirmação importante. Algo que começou lá atrás agora ganha forma e você percebe que estava no caminho certo o tempo todo. Ao mesmo tempo, novas oportunidades surgem, pedindo atenção e sensibilidade para escolher bem. Existe uma sensação forte de destino guiando os acontecimentos, então vale confiar mais na sua intuição.

Dica cósmica: Preste atenção nos sinais, eles estão mais claros do que nunca.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Virgem Libra Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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