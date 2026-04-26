Prepare-se: sorte inesperada toma conta da semana e favorece 3 signos entre 27 de abril e 3 de maio

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Giuliana Mancini
Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:00
A semana entre os dias 27 de abril e 3 de maio chega com uma energia diferente, quase como se as coisas começassem a fluir com mais facilidade. Não é sobre sorte aleatória, mas sobre timing. Algumas portas se abrem, respostas aparecem e decisões passam a fazer mais sentido. Para três signos, esse movimento vem com força total, trazendo oportunidades que podem mudar o rumo dos próximos passos. Veja a previsão do site "Your Tango".
Virgem: A sensação é de que tudo começa a se organizar de forma mais clara. Conversas destravam situações que estavam paradas e você encontra as palavras certas para se posicionar melhor. O mais importante é não ter pressa. Ao respeitar o tempo das coisas, você constrói algo muito mais sólido. Oportunidades podem surgir de onde você menos espera, principalmente aquelas que te tiram um pouco da zona de conforto.
Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato, confie no processo.
Viagens que são a cara de Virgem
Libra: Essa é uma daquelas semanas que marcam virada. Algo muda na forma como você enxerga o futuro e isso abre espaço para decisões mais ousadas. Oportunidades aparecem, mas exigem coragem para sair do conhecido. Ao se permitir tentar algo novo, você ativa um ciclo de crescimento e abundância. A criatividade também ganha força, favorecendo projetos pessoais e ideias que estavam guardadas.
Dica cósmica: Dê um passo além do que você acha seguro.
Viagens que são a cara de Libra
Peixes: Um ciclo começa a mostrar resultados e isso traz uma sensação de confirmação importante. Algo que começou lá atrás agora ganha forma e você percebe que estava no caminho certo o tempo todo. Ao mesmo tempo, novas oportunidades surgem, pedindo atenção e sensibilidade para escolher bem. Existe uma sensação forte de destino guiando os acontecimentos, então vale confiar mais na sua intuição.
Dica cósmica: Preste atenção nos sinais, eles estão mais claros do que nunca.
Viagens que são a cara de Peixes