ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (26 de abril): introspecção, equilíbrio e renovação emocional dão o tom

O domingo convida ao descanso, à reflexão e a ajustes internos importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 26 de abril, traz uma energia mais tranquila e introspectiva, ideal para desacelerar e olhar para dentro. É um bom momento para reorganizar pensamentos, cuidar das emoções e se preparar para a nova semana. Evite excessos e priorize o que traz paz e equilíbrio.

Áries: O dia pede mais calma e reflexão antes de agir. Evite impulsividade. No amor, diálogo sincero aproxima.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 7.

Touro: Um domingo perfeito para relaxar e aproveitar o conforto do lar. Cuide do seu bem-estar. No amor, estabilidade e afeto.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 4.

Gêmeos: Momento de desacelerar e organizar pensamentos. Evite excesso de estímulos. No amor, compreensão é essencial.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 3.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: O dia favorece conexão emocional e momentos em família. Aproveite o acolhimento. No amor, sensibilidade e carinho.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 2.

Leão: Um dia mais tranquilo, ideal para descansar e repor energias. Evite exageros. No amor, clima sereno.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 6.

Virgem: Organização emocional será importante hoje. Coloque a mente em ordem. No amor, leveza e diálogo.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 5.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: Busque equilíbrio entre descanso e lazer. Evite sobrecargas. No amor, harmonia e conexão.

Cor da sorte: Rosa claro.

Número da sorte: 1.

Escorpião: O dia favorece introspecção e autoconhecimento. Ouça mais sua intuição. No amor, profundidade emocional.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 9.

Sagitário: Desacelerar será necessário para manter o equilíbrio. Evite excessos. No amor, momentos tranquilos.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 8.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Um bom dia para refletir sobre planos e ajustar rotas. Sem pressa. No amor, estabilidade e parceria.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 2.

Aquário: O domingo pede mais recolhimento e descanso mental. Dê um tempo das preocupações. No amor, compreensão.

Cor da sorte: Azul claro.

Número da sorte: 6.

Peixes: Sensibilidade em alta pede mais cuidado emocional. Busque o que te faz bem. No amor, conexão e acolhimento.

Cor da sorte: Branco.