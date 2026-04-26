Cor e número da sorte de hoje (26 de abril): introspecção, equilíbrio e renovação emocional dão o tom

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Giuliana Mancini
Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 26 de abril, traz uma energia mais tranquila e introspectiva, ideal para desacelerar e olhar para dentro. É um bom momento para reorganizar pensamentos, cuidar das emoções e se preparar para a nova semana. Evite excessos e priorize o que traz paz e equilíbrio.
Áries: O dia pede mais calma e reflexão antes de agir. Evite impulsividade. No amor, diálogo sincero aproxima.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 7.
Touro: Um domingo perfeito para relaxar e aproveitar o conforto do lar. Cuide do seu bem-estar. No amor, estabilidade e afeto.
Cor da sorte: Bege.
Número da sorte: 4.
Gêmeos: Momento de desacelerar e organizar pensamentos. Evite excesso de estímulos. No amor, compreensão é essencial.
Cor da sorte: Cinza.
Número da sorte: 3.
O cachorro que representa cada signo
Câncer: O dia favorece conexão emocional e momentos em família. Aproveite o acolhimento. No amor, sensibilidade e carinho.
Cor da sorte: Prata.
Número da sorte: 2.
Leão: Um dia mais tranquilo, ideal para descansar e repor energias. Evite exageros. No amor, clima sereno.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 6.
Virgem: Organização emocional será importante hoje. Coloque a mente em ordem. No amor, leveza e diálogo.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 5.
A vilã de novela de cada signo
Libra: Busque equilíbrio entre descanso e lazer. Evite sobrecargas. No amor, harmonia e conexão.
Cor da sorte: Rosa claro.
Número da sorte: 1.
Escorpião: O dia favorece introspecção e autoconhecimento. Ouça mais sua intuição. No amor, profundidade emocional.
Cor da sorte: Preto.
Número da sorte: 9.
Sagitário: Desacelerar será necessário para manter o equilíbrio. Evite excessos. No amor, momentos tranquilos.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 8.
As plantas que são a cara de cada signo
Capricórnio: Um bom dia para refletir sobre planos e ajustar rotas. Sem pressa. No amor, estabilidade e parceria.
Cor da sorte: Marrom.
Número da sorte: 2.
Aquário: O domingo pede mais recolhimento e descanso mental. Dê um tempo das preocupações. No amor, compreensão.
Cor da sorte: Azul claro.
Número da sorte: 6.
Peixes: Sensibilidade em alta pede mais cuidado emocional. Busque o que te faz bem. No amor, conexão e acolhimento.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 3.