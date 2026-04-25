ASTROLOGIA

Começo confuso, virada inesperada: tudo finalmente começa a fazer sentido para 2 signos agora

Depois de meses de dúvidas, desencontros e sensação de estar perdido, um novo momento traz clareza, respostas e alívio emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 15:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O início de 2026 foi marcado por instabilidade, insegurança e situações difíceis de entender para alguns signos. Relações confusas, problemas na vida profissional e aquela sensação constante de estar tentando organizar algo que nunca se encaixava fizeram parte desse período. Em muitos momentos, parecia até que havia uma força contrária, como se tudo estivesse mais difícil do que o normal. Mas, segundo a astróloga Haley Comet, esse cenário começa a mudar de forma significativa agora, trazendo mais clareza, direção e a chance de finalmente fechar ciclos que ficaram em aberto.

Gêmeos: Se os últimos meses pareceram uma sequência de mal-entendidos, atrasos e situações mal resolvidas, agora você começa a sentir uma virada real. Segundo Haley Comet, "pode ter havido muita confusão e falhas de comunicação afetando sua carreira e até sua reputação", o que explica essa sensação de desgaste constante. A boa notícia é que isso começa a se dissolver.

Conversas ficam mais diretas, pendências começam a se resolver e você finalmente consegue entender o que estava fora do lugar. Existe também um processo interno importante acontecendo, onde você passa a refletir sobre seu propósito e sobre o que realmente quer construir daqui pra frente. Como a própria astróloga aponta, você pode ter se sentido "um pouco perdido ou confuso", mas isso não permanece. Agora, as peças começam a se encaixar, e você se sente mais seguro para agir.

Dica cósmica: Aproveite essa clareza para tomar decisões que antes pareciam impossíveis.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Virgem: A confusão que marcou o início do seu ano está muito ligada às suas relações, sejam elas amorosas ou profissionais. Segundo Haley Comet, "as coisas provavelmente têm sido confusas desde praticamente o começo de 2026", com pessoas agindo de forma estranha, situações mal explicadas e até interferências de histórias do passado.

Isso pode ter mexido bastante com seu emocional e com a forma como você enxerga quem está ao seu redor. Mas agora, um novo momento se inicia. Você começa a perceber com mais clareza o que faz sentido manter e o que precisa ser encerrado de vez. Ainda de acordo com a astróloga, este é um período importante para fechar ciclos “de uma vez por todas”, mesmo que isso envolva decisões difíceis. Esse movimento te leva para uma versão mais madura, mais consciente e muito mais alinhada com quem você realmente é.

Dica cósmica: Tenha coragem para encerrar o que não te faz bem e abrir espaço para relações mais verdadeiras.