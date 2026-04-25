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Alika e Tonho assumem namoro, mas segredo ameaça o casal em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (25)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de abril de 2026 às 16:00

Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: TV Globo/Estevam Avellar

No capítulo deste sábado (25), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Lúcia/Alika confessa a Tonho que ele já aparecia em seus sonhos antes mesmo de se conhecerem. O rapaz, completamente entregue, a pede em namoro. Mas nem tudo é flores, Niara, temendo o pior, obriga a filha a prometer que jamais contará quem elas são de verdade para o amado. 

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, o retorno de Virgínia para casa é um verdadeiro balde de água fria. Bartô prepara uma festa luxuosa, mas o climão toma conta quando todos descobrem que a moça voltou de mãos vazias, sem a coroa do concurso.

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No final do capítulo, a tensão política e o mistério aumentam. Jendal está cada vez mais perto de descobrir a verdade sobre a recuperação de Omar e coloca a cabeça de Alika a prêmio novamente. Em um ato de extrema coragem, a protagonista consegue invadir o hospital onde Nilo Peçanha está internado e revela sua verdadeira face ao ex-presidente.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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