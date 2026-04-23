Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora descobre gasto de R$ 200 mil com cabelo durante Imposto de Renda: 'Levei um susto'

Ju Isen descobriu que a rotina de ir ao salão três vezes por semana resultou em uma fortuna em cuidados capilares

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12:28

A influenciadora Ju Isen
A influenciadora Ju Isen Crédito: Divulgação

Sabe aquele sustinho básico quando a gente olha o extrato do banco no fim do mês? Agora imagine multiplicar isso por anos e descobrir que o valor investido em tratamentos capilares daria para comprar um carro de luxo ou até um apartamento. Foi exatamente o que aconteceu com a influenciadora Ju Isen, de 39 anos.

Enquanto se preparava para prestar contas, Ju decidiu mergulhar fundo nos documentos com seu contador. O objetivo era organizar os gastos por categoria, mas ela não esperava que o item "cabelo" fosse o grande protagonista. Ao consolidar as idas ao salão de anos anteriores até agora, o número bateu na casa dos R$ 200 mil.

A influenciadora Ju Isen

A influenciadora Ju Isen por Divulgação
A influenciadora Ju Isen por Divulgação
A influenciadora Ju Isen por Divulgação
A influenciadora Ju Isen por Divulgação
A influenciadora Ju Isen por Divulgação
1 de 5
A influenciadora Ju Isen por Divulgação

Mas de onde vem tanto dinheiro? A própria Ju explica que o segredo (e o custo) está na constância. "Eu bato ponto no salão umas três vezes por semana", revelou. Entre escovas, hidratações pesadas, tratamentos de reconstrução e manutenções de rotina, o valor foi escalando sem que ela percebesse no dia a dia.

Para se ter uma ideia da dedicação da moça, ela confessou que já chegou a passar 13 horas seguidas em uma cadeira de cabeleireiro para completar protocolos intensos. "É um tempo que você nem sente passar na hora, mas o esforço, e o investimento, aparecem depois", conta.

Leia mais

Imagem - 6 suítes, borda infinita e vista para o mar: Saiba quanto custa se hospedar na mansão de Isis Valverde na Bahia

6 suítes, borda infinita e vista para o mar: Saiba quanto custa se hospedar na mansão de Isis Valverde na Bahia

Imagem - Sobrinha de Claudia Raia que abandonou carreira de atriz se casa em cerimônia na Espanha

Sobrinha de Claudia Raia que abandonou carreira de atriz se casa em cerimônia na Espanha

Imagem - Fotos nunca vistas de Marilyn Monroe chegam ao Brasil em exposição; veja como visitar

Fotos nunca vistas de Marilyn Monroe chegam ao Brasil em exposição; veja como visitar

Apesar do choque inicial ao ver o montante acumulado, Ju Isen garante que não se arrepende de um centavo gasto. Para ela, o visual faz parte de sua ferramenta de trabalho e da maneira como escolhe se apresentar ao mundo.

"Foi a primeira vez que olhei tudo junto. A gente vai fazendo aos poucos e não tem noção do tamanho que a coisa toma até somar tudo", observou a influenciadora. No fim das contas, para Ju, manter o "cabelo de milhões" (ou melhor, de R$ 200 mil) é um investimento no próprio bem-estar.

Leia mais

Imagem - Triplex, piscina de resort e adega: Conheça a mansão de R$ 10 milhões do cantor que brilha em 'Três Graças'

Triplex, piscina de resort e adega: Conheça a mansão de R$ 10 milhões do cantor que brilha em 'Três Graças'

Imagem - Virada financeira! Saiba quais signos podem receber uma bolada inesperada amanhã (23 de abril)

Virada financeira! Saiba quais signos podem receber uma bolada inesperada amanhã (23 de abril)

Imagem - Modelo baiana que morreu no Rio fez participação especial em novela da Globo

Modelo baiana que morreu no Rio fez participação especial em novela da Globo

Tags:

Cabelo Imposto de Renda Beleza ju Isen

Mais recentes

Imagem - Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos

Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos
Imagem - Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica e desabafa: 'Virou um pesadelo'

Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica e desabafa: 'Virou um pesadelo'
Imagem - México diz que vira-lata caramelo é ‘patrimônio nacional’ deles e revolta brasileiros: 'Nem Portugal nos roubou tanto'

México diz que vira-lata caramelo é ‘patrimônio nacional’ deles e revolta brasileiros: 'Nem Portugal nos roubou tanto'