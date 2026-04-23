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Influenciadora descobre gasto de R$ 200 mil com cabelo durante Imposto de Renda: 'Levei um susto'

Ju Isen descobriu que a rotina de ir ao salão três vezes por semana resultou em uma fortuna em cuidados capilares

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12:28

A influenciadora Ju Isen Crédito: Divulgação

Sabe aquele sustinho básico quando a gente olha o extrato do banco no fim do mês? Agora imagine multiplicar isso por anos e descobrir que o valor investido em tratamentos capilares daria para comprar um carro de luxo ou até um apartamento. Foi exatamente o que aconteceu com a influenciadora Ju Isen, de 39 anos.

Enquanto se preparava para prestar contas, Ju decidiu mergulhar fundo nos documentos com seu contador. O objetivo era organizar os gastos por categoria, mas ela não esperava que o item "cabelo" fosse o grande protagonista. Ao consolidar as idas ao salão de anos anteriores até agora, o número bateu na casa dos R$ 200 mil.

A influenciadora Ju Isen 1 de 5

Mas de onde vem tanto dinheiro? A própria Ju explica que o segredo (e o custo) está na constância. "Eu bato ponto no salão umas três vezes por semana", revelou. Entre escovas, hidratações pesadas, tratamentos de reconstrução e manutenções de rotina, o valor foi escalando sem que ela percebesse no dia a dia.

Para se ter uma ideia da dedicação da moça, ela confessou que já chegou a passar 13 horas seguidas em uma cadeira de cabeleireiro para completar protocolos intensos. "É um tempo que você nem sente passar na hora, mas o esforço, e o investimento, aparecem depois", conta.

Apesar do choque inicial ao ver o montante acumulado, Ju Isen garante que não se arrepende de um centavo gasto. Para ela, o visual faz parte de sua ferramenta de trabalho e da maneira como escolhe se apresentar ao mundo.