ASTROLOGIA

Virada financeira! Saiba quais signos podem receber uma bolada inesperada amanhã (23 de abril)

O céu do Quarto Crescente destrava pagamentos, traz propostas inesperadas e favorece quem souber agir com estratégia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou as últimas semanas apertando o cinto e esperando por um sinal verde nas finanças, a quinta-feira promete ser o seu divisor de águas. Com a Lua ganhando corpo e Mercúrio acelerando as transações, os signos de Capricórnio, Touro e Leão estão na linha de frente para receber boas notícias. Não se trata apenas de sorte, mas de um alinhamento que favorece quem plantou esforços recentemente. O horóscopo aponta que uma proposta ou um bônus inesperado pode surgir antes do sol se pôr.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Para os capricornianos, o dia é de puro brilho, a criatividade se transforma em lucro e a sorte parece bater à porta de forma decidida. Já para os taurinos, o momento é de organizar as prioridades, pois um convite inesperado pode abrir portas para um novo fluxo de renda que você nem imaginava. O segredo aqui é ter os pés no chão, mas os olhos atentos a cada e-mail ou notificação que chegar.

Leão também entra na onda do reconhecimento profissional. Se você estava buscando aprovação para um projeto ou esperando por aquela promoção, o clima de protagonismo de amanhã joga a seu favor. Apenas um aviso, cuidado para que o ego não atrapalhe as negociações. Mostre seus resultados com firmeza e deixe que os números falem por você. As decisões rápidas tomadas agora terão um impacto direto na sua conta bancária nos próximos meses.