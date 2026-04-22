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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:00
Se você passou as últimas semanas apertando o cinto e esperando por um sinal verde nas finanças, a quinta-feira promete ser o seu divisor de águas. Com a Lua ganhando corpo e Mercúrio acelerando as transações, os signos de Capricórnio, Touro e Leão estão na linha de frente para receber boas notícias. Não se trata apenas de sorte, mas de um alinhamento que favorece quem plantou esforços recentemente. O horóscopo aponta que uma proposta ou um bônus inesperado pode surgir antes do sol se pôr.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Para os capricornianos, o dia é de puro brilho, a criatividade se transforma em lucro e a sorte parece bater à porta de forma decidida. Já para os taurinos, o momento é de organizar as prioridades, pois um convite inesperado pode abrir portas para um novo fluxo de renda que você nem imaginava. O segredo aqui é ter os pés no chão, mas os olhos atentos a cada e-mail ou notificação que chegar.
Leão também entra na onda do reconhecimento profissional. Se você estava buscando aprovação para um projeto ou esperando por aquela promoção, o clima de protagonismo de amanhã joga a seu favor. Apenas um aviso, cuidado para que o ego não atrapalhe as negociações. Mostre seus resultados com firmeza e deixe que os números falem por você. As decisões rápidas tomadas agora terão um impacto direto na sua conta bancária nos próximos meses.
A dica para aproveitar essa virada é não deixar para depois o que pode ser resolvido com um aperto de mão. A energia do Quarto Crescente é de expansão, então tudo o que for iniciado ou decidido nesta quinta tende a crescer com velocidade. Organize seus planos, revise suas metas e prepare-se para colher os frutos do seu trabalho duro. O universo está finalmente enviando o retorno que você tanto buscou.