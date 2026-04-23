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Hoje (23 de abril), uma decisão mal calculada pode travar seus próximos passos e poucos signos estão percebendo isso

O dia mistura oportunidades e tensão emocional, exigindo maturidade para não transformar avanço em erro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 23 de abril, traz uma energia mais densa e estratégica, onde nem tudo acontece no ritmo que você gostaria, mas tudo cobra consciência. Situações que envolvem trabalho, dinheiro e relações pedem mais cautela do que impulso, e decisões precipitadas podem gerar efeitos mais duradouros do que o esperado. É um dia de observar, ajustar e agir com inteligência emocional para garantir que o progresso seja sólido, e não apenas rápido. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje começa mais dinâmico, com oportunidades de conversas e movimentações no trabalho, mas ao longo do dia você pode sentir a necessidade de desacelerar e refletir antes de tomar decisões maiores. No amor, vínculos se fortalecem quando há escuta e presença real. Evite agir no automático, principalmente com dinheiro. Dica cósmica: nem toda resposta precisa ser imediata, o tempo também revela caminhos.

Touro: Hoje favorece sua comunicação e presença, o que pode abrir portas no trabalho e melhorar relações importantes. Ainda assim, será essencial manter controle sobre gastos e não se deixar levar por impulsos financeiros. No amor, seu magnetismo cresce, mas a conexão depende de reciprocidade. Dica cósmica: consistência vale mais do que entusiasmo momentâneo.

Gêmeos: Hoje pode trazer mais pressão profissional, exigindo foco e organização para lidar com demandas acumuladas. Evite distrações e cuide da forma como se comunica para não gerar ruídos desnecessários. No amor, momentos simples ajudam a manter o equilíbrio. Dica cósmica: clareza interna facilita qualquer decisão externa.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje você pode ganhar destaque e assumir responsabilidades maiores, especialmente no trabalho. Sua sensibilidade está aflorada, o que ajuda nas relações, mas pode pesar nas decisões se não houver equilíbrio. Cuide da sua energia emocional ao longo do dia. Dica cósmica: confiar em si é importante, mas manter os pés no chão é essencial.

Leão: Hoje começa com interações positivas e possibilidade de crescimento através de contatos, mas também pede momentos de recolhimento para entender melhor o que você realmente quer. Nem tudo precisa ser resolvido agora. No amor, respeite o espaço do outro. Dica cósmica: saber a hora de avançar e a hora de pausar muda tudo.

Virgem: Hoje favorece parcerias e conexões profissionais, podendo trazer reconhecimento pelo seu esforço. Ainda assim, pequenas tensões podem surgir se houver excesso de cobrança. No amor, o diálogo precisa ser mais leve e menos analítico. Dica cósmica: flexibilidade também é uma forma de inteligência.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Hoje exige mais responsabilidade e foco no trabalho, com possibilidade de visibilidade, mas também de cobranças maiores. Evite conflitos desnecessários e escolha bem suas batalhas. No amor, equilíbrio emocional será decisivo. Dica cósmica: nem toda situação precisa da sua energia, selecione onde investir.

Escorpião: Hoje pode trazer desafios no trabalho, mas também oportunidades de crescimento interno importantes. Sua intuição está forte, ajudando a entender melhor o que deve ou não ser feito. No amor, há espaço para conexões mais profundas. Dica cósmica: confiar no seu instinto evita caminhos desnecessários.

Sagitário: Hoje pede atenção às parcerias e às trocas mais íntimas, tanto emocionais quanto financeiras. Evite expor planos ou tomar decisões importantes sem analisar bem. No amor, a intensidade pode aproximar ou afastar, dependendo de como é conduzida. Dica cósmica: proteger sua energia também é um ato de sabedoria.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Hoje favorece o trabalho em conjunto e a resolução de pendências através de diálogo. Sua capacidade de organização ajuda a trazer resultados consistentes. No amor, ouvir mais pode transformar a dinâmica da relação. Dica cósmica: cooperação pode levar você mais longe do que o controle.

Aquário: Hoje pede disciplina e atenção aos detalhes, especialmente no trabalho. Pequenos erros podem gerar impactos maiores se ignorados. No amor, conversas sinceras ajudam a alinhar expectativas. Cuide também da sua rotina para manter o equilíbrio. Dica cósmica: constância constrói segurança.

Peixes: Hoje traz uma energia mais sensível e criativa, favorecendo conexões emocionais e expressão pessoal. Ainda assim, decisões importantes pedem cautela e menos idealização. No trabalho, vá com calma antes de assumir compromissos. Dica cósmica: sentir é importante, mas decidir exige clareza.

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