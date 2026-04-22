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Seu corpo vai cobrar a conta: 5 signos recebem um alerta urgente de saúde nesta quarta-feira (22 de abril)

Um despertar emocional importante expõe hábitos que já não se sustentam e exige mudanças reais para evitar desgastes maiores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:00

Signos e saúde
Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quarta-feira, dia 22 de abril, traz um daqueles momentos em que a saúde deixa de ser algo automático e passa a exigir atenção real. Existe uma percepção mais clara do que precisa mudar, seja no físico, no emocional ou nos hábitos do dia a dia. É um ponto de consciência que pode gerar desconforto no início, mas que abre caminho para transformações profundas e necessárias. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: A forma como você se comunica impacta diretamente seu nível de estresse, e isso fica evidente agora. Ao se expressar com mais clareza, você evita desgastes desnecessários e melhora seu equilíbrio interno. Existe uma sensação de controle maior sobre sua rotina, o que contribui para uma saúde mais estável. Pequenos ajustes trazem grandes resultados.

Dica cósmica: Organize sua rotina e elimine excessos que sobrecarregam seu dia.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Câncer: Você percebe com mais intensidade como suas emoções impactam diretamente o seu corpo. O que antes era ignorado agora fica impossível de não sentir, e isso funciona como um alerta importante. Existe um impulso forte para sair de padrões que te desgastam e buscar um estilo de vida mais leve. Mesmo que seja difícil no começo, essa mudança marca o início de um processo de cura real.

Dica cósmica: Ouça os sinais do seu corpo e não minimize o que você está sentindo.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
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Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Sagitário: Fica mais claro o que te faz bem e o que te desgasta, principalmente em relação às pessoas e aos ambientes que você frequenta. Sua energia pede mais proteção, e isso impacta diretamente sua saúde mental. Ao estabelecer limites mais firmes, você evita sobrecargas e preserva seu equilíbrio. Esse é um passo importante para se manter estável e centrado.

Dica cósmica: Priorize ambientes e relações que te tragam leveza.

Filmes para Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
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Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Capricórnio: Sua saúde ganha um novo olhar quando você entende que não dá mais para tratar tudo de forma tão rígida. Existe uma suavização interna acontecendo, e isso ajuda a aliviar tensões acumuladas, principalmente emocionais. Você começa a perceber que cuidar de si também envolve desacelerar e respeitar seus limites. Esse ajuste faz toda a diferença no seu bem-estar.

Dica cósmica: Permita pausas sem culpa e revise sua rotina com mais gentileza.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Peixes: Você se conecta com uma necessidade maior de cuidar do seu emocional, entendendo que isso reflete em todo o resto. Pequenos gestos de autocuidado ganham um peso enorme e começam a transformar sua rotina. Existe uma abertura para sentir mais, mas também para se acolher melhor, sem julgamentos. Isso fortalece sua saúde de forma profunda.

Dica cósmica: Invista em momentos de descanso e conexão consigo mesma.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Saúde Touro Sagitário Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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