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O universo manda um recado claro e direto para Áries, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (22 de abril), e quem entender isso agora sai na frente

Existe uma mudança acontecendo e perceber isso antes dos outros pode fazer toda a diferença

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 06:05

Recado do universo para os signos
Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

O dia de hoje, 22 de abril, vem com um tom mais estratégico e exige atenção aos detalhes que muita gente vai ignorar. Não é sobre reagir no automático, mas sobre observar, entender e agir com inteligência. Pequenos sinais, conversas e até silêncios carregam mensagens importantes. Para esses quatro signos, o recado é claro: quem se posicionar com consciência agora pode virar completamente o jogo a seu favor.

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Áries: Você sente vontade de agir rápido, resolver tudo de uma vez e seguir em frente, mas o momento pede exatamente o oposto. Existe algo que ainda não está totalmente claro, e agir por impulso pode te colocar em uma situação desnecessária. Hoje, o seu diferencial está em segurar a ação e pensar um pouco mais antes de tomar qualquer decisão importante.

Dica cósmica: Nem toda rapidez é vantagem, às vezes o timing certo é esperar.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
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De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Virgem: Você está muito perto de resolver algo que vem te incomodando há dias, mas a insegurança ainda trava seus próximos passos. Hoje, o universo te mostra que você já tem mais controle da situação do que imagina. Falta confiar mais na sua leitura e parar de buscar validação externa para tudo. Quando você se posiciona, as coisas começam a fluir.

Dica cósmica: Autoconfiança não é ausência de dúvida, é agir apesar dela.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
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Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Escorpião: Uma situação pode testar diretamente seus limites emocionais hoje, principalmente envolvendo outra pessoa. Você pode sentir vontade de reagir na mesma intensidade, mas esse é justamente o teste. Existe força em não entrar em certos jogos e escolher onde vale a pena investir sua energia. Sua maturidade agora muda completamente o desfecho.

Dica cósmica: Nem toda provocação merece resposta, às vezes o silêncio vence.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
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Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Aquário: Uma ideia surge de forma inesperada e pode parecer distante ou até improvável demais num primeiro momento. Ainda assim, algo dentro de você reconhece o potencial disso. Em vez de descartar, vale explorar melhor, testar caminhos e dar espaço para o novo. Esse tipo de pensamento fora do padrão pode abrir portas que você nem estava considerando.

Dica cósmica: O que parece improvável hoje pode ser exatamente o seu próximo grande acerto.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
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O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

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Signo Áries Virgem Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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