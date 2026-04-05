ASTROLOGIA

Esses 3 signos vão viver uma virada radical antes do fim de abril, e nada será como antes

Período marca uma mudança forte de energia e favorece crescimento, decisões importantes e novas oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 15:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco estão prestes a viver um avanço importante antes do fim de abril de 2026. De acordo com a astróloga Vanessa Somuayina, a energia do mês favorece mudanças profundas, encerramentos necessários e novos começos que, embora intensos, levam a um lugar muito mais estável e alinhado.

A virada começa logo no início do mês, quando uma energia de equilíbrio abre espaço para ajustes importantes. Ao longo das semanas, esse movimento se intensifica e leva alguns signos a tomarem decisões que estavam sendo adiadas há tempos. O resultado é um verdadeiro destravar de caminhos.

Touro: Os últimos anos exigiram muito de você, com mudanças inesperadas e situações fora do controle. Agora, esse ciclo começa a se encerrar, trazendo uma sensação de alívio que você não sentia há tempos. Segundo Vanessa Somuayina, abril marca o início de uma fase mais estável, especialmente quando você passa a reorganizar sua rotina e prioridades. Ao longo do mês, você percebe que não precisa mais viver no modo sobrevivência. Pequenos ajustes no dia a dia fazem uma grande diferença e trazem segurança real.

Dica cósmica: Confie no processo e não tente controlar tudo ao mesmo tempo.

Filmes para o signo de Touro 1 de 10

Capricórnio: Um ciclo importante começa a se fechar, principalmente na área profissional. O reconhecimento que parecia distante finalmente aparece, mas junto com ele vem a necessidade de equilibrar melhor sua vida pessoal. Vanessa Somuayina destaca que esse é um momento de reposicionamento, em que você entende que sucesso também envolve bem-estar. Mudanças dentro de casa ou na dinâmica familiar ajudam a construir uma base mais sólida para o futuro. Você começa a perceber que crescer não é só conquistar, mas também ajustar o que sustenta suas conquistas.

Dica cósmica: Organize sua base antes de dar o próximo grande passo.

Filmes para o signo de Capricórnio 1 de 10

Virgem: Abril traz um despertar poderoso na forma como você se posiciona. Você recupera sua motivação e passa a enxergar com mais clareza o que quer mudar, tanto na vida pessoal quanto na forma como os outros te veem. Segundo Vanessa Somuayina, esse é um momento de retomada de poder, especialmente quando você decide se expressar com mais firmeza. Ao longo do mês, você tende a estabelecer limites mais claros e a direcionar melhor sua energia. Isso abre espaço para um novo capítulo muito mais alinhado com quem você realmente é.

Dica cósmica: Não tenha medo de se priorizar.