Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esses 3 signos vão viver uma virada radical antes do fim de abril, e nada será como antes

Período marca uma mudança forte de energia e favorece crescimento, decisões importantes e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 15:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco estão prestes a viver um avanço importante antes do fim de abril de 2026. De acordo com a astróloga Vanessa Somuayina, a energia do mês favorece mudanças profundas, encerramentos necessários e novos começos que, embora intensos, levam a um lugar muito mais estável e alinhado.

A virada começa logo no início do mês, quando uma energia de equilíbrio abre espaço para ajustes importantes. Ao longo das semanas, esse movimento se intensifica e leva alguns signos a tomarem decisões que estavam sendo adiadas há tempos. O resultado é um verdadeiro destravar de caminhos.

Leia mais

Imagem - 5 signos vão dominar abril e viver o melhor momento do mês com sorte, viradas e conquistas

5 signos vão dominar abril e viver o melhor momento do mês com sorte, viradas e conquistas

Imagem - 7 signos podem virar o jogo antes do fim de semana e entrar em uma sequência rara de sorte, dinheiro e boas notícias

7 signos podem virar o jogo antes do fim de semana e entrar em uma sequência rara de sorte, dinheiro e boas notícias

Imagem - Abril chega mexendo com o amor dos 12 signos e mostra que até a tensão pode ser sinal de mudança

Abril chega mexendo com o amor dos 12 signos e mostra que até a tensão pode ser sinal de mudança

Touro: Os últimos anos exigiram muito de você, com mudanças inesperadas e situações fora do controle. Agora, esse ciclo começa a se encerrar, trazendo uma sensação de alívio que você não sentia há tempos. Segundo Vanessa Somuayina, abril marca o início de uma fase mais estável, especialmente quando você passa a reorganizar sua rotina e prioridades. Ao longo do mês, você percebe que não precisa mais viver no modo sobrevivência. Pequenos ajustes no dia a dia fazem uma grande diferença e trazem segurança real.

Dica cósmica: Confie no processo e não tente controlar tudo ao mesmo tempo.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Capricórnio: Um ciclo importante começa a se fechar, principalmente na área profissional. O reconhecimento que parecia distante finalmente aparece, mas junto com ele vem a necessidade de equilibrar melhor sua vida pessoal. Vanessa Somuayina destaca que esse é um momento de reposicionamento, em que você entende que sucesso também envolve bem-estar. Mudanças dentro de casa ou na dinâmica familiar ajudam a construir uma base mais sólida para o futuro. Você começa a perceber que crescer não é só conquistar, mas também ajustar o que sustenta suas conquistas.

Dica cósmica: Organize sua base antes de dar o próximo grande passo.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Virgem: Abril traz um despertar poderoso na forma como você se posiciona. Você recupera sua motivação e passa a enxergar com mais clareza o que quer mudar, tanto na vida pessoal quanto na forma como os outros te veem. Segundo Vanessa Somuayina, esse é um momento de retomada de poder, especialmente quando você decide se expressar com mais firmeza. Ao longo do mês, você tende a estabelecer limites mais claros e a direcionar melhor sua energia. Isso abre espaço para um novo capítulo muito mais alinhado com quem você realmente é.

Dica cósmica: Não tenha medo de se priorizar.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Tags:

Signo Touro Virgem Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'