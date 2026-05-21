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Filho de Faustão revela rotina do pai longe da TV e entrega vício em Instagram: 'Manda 40 vídeos por dia e fica bravo se você não assiste'

João Silva disse que o comunicador manda dezenas de vídeos por dia para a família, acompanha futebol e ainda pensa em voltar a trabalhar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:43

Faustão foi um ícone da TV brasileira
Faustão foi um ícone da TV brasileira Crédito: Reprodução | TV Globo

João Silva abriu detalhes da rotina de Faustão longe da televisão e revelou hábitos curiosos do apresentador, que segue afastado da TV após enfrentar problemas de saúde. Segundo o filho do comunicador, o veterano virou “viciado” em reels e chega a mandar cerca de 40 vídeos por dia no grupo da família.

Durante participação no canal AchismosTV, de Maurício Meirelles, João contou que Faustão passa boa parte do tempo navegando na internet e acompanhando conteúdos variados, principalmente humor, futebol e gastronomia. “Ele é muito do reels. E ele fica bravo se você não assiste”, contou aos risos.

Faustão e filhos

Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva (erq.) e Faustão por Reprodução
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e João Silva por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva e Faustão por Reprodução
Homenagem de Rodrigo Silva para Faustão no Dia dos Pais por Reprodução / Instagram
Faustão e filho caçula Rodrigo Silva por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução/Band
Faustão Silva e seu filho, João Silva por Reprodução/TV Globo
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Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram

Segundo João, existe um grupo da família com os irmãos e a mãe, Luciana Cardoso, onde o apresentador compartilha vídeos constantemente. “Ele manda uns 40 reels por dia. Aí ele pergunta: ‘E aquela macarronada italiana que eu mandei?’. E eu: ‘Pai, eu não vi’. E ele fica bravo”, brincou.

O filho do apresentador também revelou que Faustão possui uma conta fake nas redes sociais para acompanhar conteúdos anonimamente. “Ele não gosta de expor a vida. Prefere ficar vendo a vida dos outros”, disse.

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De acordo com João, o pai acompanha desde notícias de celebridades até jogos de futebol e vídeos de comida. “Do nada ele manda um sanduíche, depois manda vídeo do Santos, depois manda Léo Dias”, contou.

Apesar de afastado da televisão, Faustão continua ligado ao universo esportivo. Segundo o filho, o apresentador passa horas assistindo futebol e programas esportivos, especialmente jogos do Santos. “Ele fala que não vai mais assistir porque o time está ruim, mas quando você vê, está lá vendo”, disse João.

Casamento da filha de Faustão

Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento de Lara, filha de Faustão por Divulgação
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Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação

O jovem também relembrou momentos da infância ao lado do pai assistindo ao SportsCenter, da ESPN, apresentado por Antero Greco e Paulo Soares, o Amigão.

Por fim, João afirmou acreditar que Faustão ainda pode retornar ao trabalho futuramente, mas destacou que tudo depende da recuperação completa da saúde do apresentador. “Eu acho que, quando ele estiver 100% bem, ele vai fazer alguma coisa. Não é possível que ele não vá fazer mais nada”, declarou.

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