VICIADO

Filho de Faustão revela rotina do pai longe da TV e entrega vício em Instagram: 'Manda 40 vídeos por dia e fica bravo se você não assiste'

João Silva disse que o comunicador manda dezenas de vídeos por dia para a família, acompanha futebol e ainda pensa em voltar a trabalhar

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:43

Faustão foi um ícone da TV brasileira Crédito: Reprodução | TV Globo

João Silva abriu detalhes da rotina de Faustão longe da televisão e revelou hábitos curiosos do apresentador, que segue afastado da TV após enfrentar problemas de saúde. Segundo o filho do comunicador, o veterano virou “viciado” em reels e chega a mandar cerca de 40 vídeos por dia no grupo da família.

Durante participação no canal AchismosTV, de Maurício Meirelles, João contou que Faustão passa boa parte do tempo navegando na internet e acompanhando conteúdos variados, principalmente humor, futebol e gastronomia. “Ele é muito do reels. E ele fica bravo se você não assiste”, contou aos risos.

Faustão e filhos 1 de 22

Segundo João, existe um grupo da família com os irmãos e a mãe, Luciana Cardoso, onde o apresentador compartilha vídeos constantemente. “Ele manda uns 40 reels por dia. Aí ele pergunta: ‘E aquela macarronada italiana que eu mandei?’. E eu: ‘Pai, eu não vi’. E ele fica bravo”, brincou.

O filho do apresentador também revelou que Faustão possui uma conta fake nas redes sociais para acompanhar conteúdos anonimamente. “Ele não gosta de expor a vida. Prefere ficar vendo a vida dos outros”, disse.

De acordo com João, o pai acompanha desde notícias de celebridades até jogos de futebol e vídeos de comida. “Do nada ele manda um sanduíche, depois manda vídeo do Santos, depois manda Léo Dias”, contou.

Apesar de afastado da televisão, Faustão continua ligado ao universo esportivo. Segundo o filho, o apresentador passa horas assistindo futebol e programas esportivos, especialmente jogos do Santos. “Ele fala que não vai mais assistir porque o time está ruim, mas quando você vê, está lá vendo”, disse João.

Casamento da filha de Faustão 1 de 7

O jovem também relembrou momentos da infância ao lado do pai assistindo ao SportsCenter, da ESPN, apresentado por Antero Greco e Paulo Soares, o Amigão.