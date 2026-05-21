Por que chamam Richarlison de 'pai do bebê'? Esposa do jogador revela a verdade por trás do meme

Redes sociai do atacante foram inundadas por apelidos após ficar de fora da convocação da Seleção Brasileira

  • Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:45

Amanda Araújo, Richarlison e o bebê Crédito: Reprodução/Instagram

Se você andou navegando pelas redes sociais após a divulgação da lista de convocados da Seleção Brasileira, provavelmente se deparou com uma enxurrada de comentários misteriosos. Termos como "pai do bebê", "tio do bebê" e o enigmático "ex-grá" tomaram conta das publicações sobre o atacante Richarlison, deixando muita gente sem entender absolutamente nada. Afinal, quem é o bebê e sobre o que estamos falando?

Para acabar com explicar a piada interna que furou a bolha das redes e viralizou, Amanda Araújo, esposa do jogador, usou suas redes para desvendar o mistério. Aos risos, a influenciadora, carinhosamente chamada de Amandinha, revelou que sua própria identidade na internet ganhou uma nova versão: "Basicamente agora eu sou reconhecida na internet não como esposa do Richarlison, mas sim como ex-grá".

Tudo não passa de uma grande e descontraída brincadeira de família que começou bem antes do nascimento do filho do casal. Segundo Amanda, durante a gestação, seu irmão, Dudu, começou a chamá-la de "grá" (uma abreviação preguiçosa para "grávida"). Na mesma época, parentes e amigos só se referiam ao filho como "o bebê".

O clique para o meme acontecer de verdade veio quando o irmão de Amanda começou a gravar vídeos para a internet atualizando o estado da gestação. Os internautas notaram que ele falava bem do sobrinho, mas nunca dizia o nome da criança. 

"Meu irmão viu um comentário dizendo isso e falou: ‘Cara, preciso fazer um vídeo me recusando a falar o nome do bebê’. E aí foi o vídeo que viralizou", explicou Amanda. A partir dali, o efeito dominó foi inevitável: Richarlison virou o "pai do bebê", a avó virou "avó do bebê" e Amanda, ao dar à luz, foi rebatizada pelo público como a "ex-grá".

 Amanda entregou que o jogador vive em um mundo completamente paralelo quando o assunto é a internet e não faz a menor ideia de que virou uma espécie de personagem de comédia na mão dos familiares.

"O Rick não sabe de nada disso. Ele não sabe que ele é 'o pai do bebê', basicamente", confessou a influenciadora.

