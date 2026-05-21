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Após perder 100 kg, Thais Carla lança curso de emagrecimento: 'Fui gorda e ainda sou'

Influenciadora defendeu a permanência no combate à gordofobia e revelou novidade para as seguidoras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:05

Thais Carla perdeu 100 kg
Thais Carla perdeu 100 kg Crédito: Reprodução

Um ano após passar por uma cirurgia bariátrica e eliminar 100 kg, Thais Carla usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (20) para fazer uma reflexão. Mais do que mostrar os novos hábitos, ela fez questão de deixar bem claro o que não mudou em sua vida e em seus valores.

Ciente dos julgamentos na internet, a bailarina de 34 anos reforçou que sua voz contra a gordofobia permanece ativa. "Eu não abandonei nada do que eu sempre defendi. Pessoas gordas merecendo respeito em qualquer lugar. O médico continua tendo que tratar como gente (...) Eu continuo achando que avião tem que ter assento prioritário para pessoas gordas e que lojas têm que continuar tendo manequins grandes. Nada disso mudou para mim, e nunca vai mudar. Eu fui gorda e ainda sou. E mesmo se um dia eu não for mais, vou continuar defendendo o direito de quem é", declarou.

Antes e Depois: Thais Carla

Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla experimenta calça que usava antes de perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla após bariátrica por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla exibe corpo após perder 81kg por Reprodução
Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Thais Carla iniciar processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução
Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
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Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais

Thais também explicou que seu guarda-roupa e seu conteúdo na internet não foram alterados devido à balança. Ela pontuou que nunca precisou ser magra para se vestir como queria e que seu perfil continuará focado em moda, autoestima, maternidade e estilo de vida, rejeitando o rótulo de "coach de dieta". Segundo ela, o processo foi tranquilo, sem a necessidade de recorrer a restrições severas ou "dietas malucas".

Embora defenda que a estética não foi o estopim para a cirurgia, a influenciadora celebrou intensamente os ganhos na saúde e na rotina. Ela relatou que o último ano trouxe mais energia para brincar com os filhos, noites de sono melhores, mais autonomia e, acima de tudo, qualidade de vida.

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Toda essa bagagem motivou Thais a dar um novo passo profissional. Em parceria com um de seus médicos, ela anunciou o lançamento de uma plataforma de emagrecimento e saúde. Para fugir dos ataques comuns nas redes abertas, o projeto funcionará em um formato mais acolhedor e reservado.

"Eu criei um grupo no WhatsApp só para mulheres que querem se cuidar, aprender sobre alimentação, saúde e perda de peso num lugar onde a gente vai poder conversar sem o barulho de fora. Sem julgamento e sem ninguém te dizendo o que você tem que fazer com o seu corpo", revelou a influenciadora, prometendo compartilhar suas experiências e informações corretas com quem busca o mesmo caminho.

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Thais Carla Bariátrica Emagrecimento Saúde Emagrecer

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