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Thais Carla abre o coração ao marido e resgata cliques do relacionamento: ‘Homem da minha vida’

Dançarina homenageou Israel Reis que faz aniversário nesta quarta-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:08

Thais Carla e Israel Reis
Thais Carla e Israel Reis Crédito: Reprodução | Instagram

Thais Carla, de 34 anos, fez uma homenagem ao marido, Israel Reis, que faz aniversário nesta quarta-feira (6). A influenciadora resgatou vários registros que marcaram a trajetória do casal, que tem duas filhas, Maria, de 9 anos, e Eva, de 6.

Nos cliques, ela aparece grávida grávida de Eva no início do relacionamento, no primeiro encontro e antes de perder 100 kg. “Hoje é aniversário do homem da minha vida”, escreveu na legenda de uma foto em que Thais Carla aparece dando um beijo, no momento íntimo numa praia. Confira todos os registros:

Thais Carla e a família

Influenciadora compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Influenciadora compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Influenciadora compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Influenciadora compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Influenciadora compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Influenciadora compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Influenciadora compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
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Influenciadora compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram

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A influenciadora ainda fez uma publicação no Instagram em que escreveu um texto emocionante ao lado do esposo. “Tem encontros que parecem que já estavam escritos em algum lugar, e o nosso foi exatamente assim. ❤️”, iniciou Thais Carla.

“Até hoje eu paro pra pensar no quanto foi louco o jeito que a vida cruzou nossos caminhos, e mais louco ainda é olhar pra tudo que construímos juntos desde então. Obrigada por ser parceria nos dias leves e principalmente nos difíceis. Obrigada pela nossa família, pelas nossas meninas, pelo cuidado e por nunca deixar faltar amor na nossa família”, continuou no texto.

“É muito incrível viver essa vida com você. E se eu pudesse escolher de novo, escolheria nós, todas as vezes. ✨Feliz vida, meu amor. Te amo”, finalizou.

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Thais Carla

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