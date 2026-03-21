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Cabelo, corpo, roupas: Thais Carla se transformou após perder 90 kg

Influenciadora mostra transformação no cabelo e reforça mudança de hábitos após cirurgia bariátrica

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 10:09

Thais Carla Crédito: Reprodução

A influenciadora Thais Carla, de 34 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao exibir uma nova fase da transformação física e estética. Nesta sexta-feira (20), ela apareceu em um salão de beleza mostrando o próprio cabelo sem megahair antes de adotar um novo visual, com fios mais escuros e franja.

A mudança acontece quase um ano após a cirurgia bariátrica realizada em abril de 2025. Desde então, Thais já eliminou cerca de 90 quilos e segue em processo de emagrecimento, com rotina de treinos e reeducação alimentar.

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Nos últimos meses, a influenciadora tem dividido com os seguidores diferentes etapas dessa transformação. Em uma das publicações, ela experimentou roupas antigas e se surpreendeu com a diferença no caimento das peças. Em um dos momentos, chegou a comentar que parecia ter “tirado uma pessoa de dentro de si”, ao mostrar o excesso de tecido nas roupas que antes usava.

Atualmente com cerca de 115 kg, Thais revelou que ainda pretende perder aproximadamente 25 quilos antes de se submeter a cirurgias plásticas para retirada de pele e correção da flacidez. Segundo ela, o processo tem sido conduzido sem pressão, com foco na adaptação a uma nova rotina.

Em entrevista durante o carnaval de Salvador, a influenciadora afirmou que vive o momento com tranquilidade e satisfação, destacando que a mudança não é encarada como obrigação, mas como uma escolha pessoal.

Em outro momento recente, Thais também publicou um registro comparando o antes e depois do próprio corpo. Na ocasião, reforçou que o amor-próprio não está condicionado à aparência e que as transformações devem partir de decisões conscientes, não de cobranças externas.

Antes e Depois: Thais Carla 1 de 21