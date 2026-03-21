Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cabelo, corpo, roupas: Thais Carla se transformou após perder 90 kg

Influenciadora mostra transformação no cabelo e reforça mudança de hábitos após cirurgia bariátrica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 10:09

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução

A influenciadora Thais Carla, de 34 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao exibir uma nova fase da transformação física e estética. Nesta sexta-feira (20), ela apareceu em um salão de beleza mostrando o próprio cabelo sem megahair antes de adotar um novo visual, com fios mais escuros e franja.

A mudança acontece quase um ano após a cirurgia bariátrica realizada em abril de 2025. Desde então, Thais já eliminou cerca de 90 quilos e segue em processo de emagrecimento, com rotina de treinos e reeducação alimentar.

Thais Carla

Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
1 de 5
Thais Carla por Reprodução

Nos últimos meses, a influenciadora tem dividido com os seguidores diferentes etapas dessa transformação. Em uma das publicações, ela experimentou roupas antigas e se surpreendeu com a diferença no caimento das peças. Em um dos momentos, chegou a comentar que parecia ter “tirado uma pessoa de dentro de si”, ao mostrar o excesso de tecido nas roupas que antes usava.

Atualmente com cerca de 115 kg, Thais revelou que ainda pretende perder aproximadamente 25 quilos antes de se submeter a cirurgias plásticas para retirada de pele e correção da flacidez. Segundo ela, o processo tem sido conduzido sem pressão, com foco na adaptação a uma nova rotina.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Alberto Cowboy muda estratégia e mira novo alvo para o Paredão

BBB 26: Alberto Cowboy muda estratégia e mira novo alvo para o Paredão

Imagem - BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Imagem - ELES VOLTARAM! Veja onde e como assistir ao show do grande retorno do BTS hoje (21 de março)

ELES VOLTARAM! Veja onde e como assistir ao show do grande retorno do BTS hoje (21 de março)

Em entrevista durante o carnaval de Salvador, a influenciadora afirmou que vive o momento com tranquilidade e satisfação, destacando que a mudança não é encarada como obrigação, mas como uma escolha pessoal.

Em outro momento recente, Thais também publicou um registro comparando o antes e depois do próprio corpo. Na ocasião, reforçou que o amor-próprio não está condicionado à aparência e que as transformações devem partir de decisões conscientes, não de cobranças externas.

Antes e Depois: Thais Carla

Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla experimenta calça que usava antes de perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla após bariátrica por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla exibe corpo após perder 81kg por Reprodução
Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Thais Carla iniciar processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução
Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
1 de 21
Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais

Ela também comentou que evita se apegar ao número na balança, ressaltando que o processo vai além de metas numéricas. Segundo a influenciadora, o foco está na construção de hábitos mais saudáveis e na relação equilibrada com o próprio corpo.

Mais recentes

Imagem - Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova

Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova
Imagem - Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado

Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado
Imagem - Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

MAIS LIDAS

Imagem - BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?
01

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Imagem - Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia
02

Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia

Imagem - Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil
03

Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

Imagem - Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA
04

Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA