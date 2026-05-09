Vão reatar? Janete perdoa Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (9 de maio); veja resumo

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Felipe Sena
Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (8), Janete (Leticia Spiller) perdoará Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pelos erros do passado, mas afirmará que não reatará com ele. Zuzu (Elisa Lucinda) admira a postura de Janete. A amiga dela ainda arma uma festa em família para animar Janete.
Já Zilá (Leandra Leal) é incentivada por Ronei (Thomás Aquino) a se manter firme diante dos Amaral. Alaor (Marcos Caruso) e Alaorzinho conversam com Zilá, que precisa contar algo para Naiane (Isabelle Drummond).
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Naiane tem um sonho com Gael (Luiz André Frambach). Eduarda (Gabz) vai ao encontro de Valéria (Naruna Costa) e Sol (Rayssa Solar).
Walmir (Antonio Calloni) fica desconfortável quando Naiane mostra suas supostas fotos de infância. Leandro (David Junior) apoia Eduarda, que hesita em aceitar o pedido de aproximação de Valéria.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.