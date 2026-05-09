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Vão reatar? Janete perdoa Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (9 de maio); veja resumo

Alaorzinho vai até Janete após desentendimento com a esposa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:30

Alaorzinho lembra passado com Janete em 'Coração Acelerado'
Alaorzinho lembra passado com Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (8), Janete (Leticia Spiller) perdoará Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pelos erros do passado, mas afirmará que não reatará com ele. Zuzu (Elisa Lucinda) admira a postura de Janete. A amiga dela ainda arma uma festa em família para animar Janete.

Já Zilá (Leandra Leal) é incentivada por Ronei (Thomás Aquino) a se manter firme diante dos Amaral. Alaor (Marcos Caruso) e Alaorzinho conversam com Zilá, que precisa contar algo para Naiane (Isabelle Drummond).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
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Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Naiane tem um sonho com Gael (Luiz André Frambach). Eduarda (Gabz) vai ao encontro de Valéria (Naruna Costa) e Sol (Rayssa Solar).

Walmir (Antonio Calloni) fica desconfortável quando Naiane mostra suas supostas fotos de infância. Leandro (David Junior) apoia Eduarda, que hesita em aceitar o pedido de aproximação de Valéria.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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