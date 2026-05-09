NOVELA DAS 7

Vão reatar? Janete perdoa Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (9 de maio); veja resumo

Alaorzinho vai até Janete após desentendimento com a esposa

Felipe Sena

Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:30

Alaorzinho lembra passado com Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (8), Janete (Leticia Spiller) perdoará Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pelos erros do passado, mas afirmará que não reatará com ele. Zuzu (Elisa Lucinda) admira a postura de Janete. A amiga dela ainda arma uma festa em família para animar Janete.

Já Zilá (Leandra Leal) é incentivada por Ronei (Thomás Aquino) a se manter firme diante dos Amaral. Alaor (Marcos Caruso) e Alaorzinho conversam com Zilá, que precisa contar algo para Naiane (Isabelle Drummond).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Naiane tem um sonho com Gael (Luiz André Frambach). Eduarda (Gabz) vai ao encontro de Valéria (Naruna Costa) e Sol (Rayssa Solar).

Walmir (Antonio Calloni) fica desconfortável quando Naiane mostra suas supostas fotos de infância. Leandro (David Junior) apoia Eduarda, que hesita em aceitar o pedido de aproximação de Valéria.