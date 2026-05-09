SIGNOS

Maré de paz e tranquilidade: Universo manda alerta para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste sábado (9 de maio)

Momento é de atender às próprias necessidades e investir em algo que goste

Felipe Sena

Publicado em 9 de maio de 2026 às 07:30

Signos passam por mudanças neste sábado (9) Crédito: Imagem gerada por IA

As movimentações astrais desta vez cooperam para coisas boas na vida de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Os signos vão viver coisas boas na vida neste sábado (9).

No entanto, o momento pede tranquilidade e percepção sensitiva para as coisas boas da vida. O sábado pede movimento, alegria e mudanças. Confira:

Áries

O sábado pede movimento. Por isso, vale investir em atividades físicas ao ar livre ou passeios curtos que ajudarão a aliviar a tensão da semana. No amor, o momento é espontaneidade, surpreenda quem você gosta com uma iniciativa leve e divertida.

Veja as características dos signos 1 de 7

Touro

Bons de boca, o foco aqui é na gastronomia e no conforto. Você sentirá prazer em estar em ambientes familiares e aconchegantes. É um excelente dia para investir em itens para a casa ou simplesmente desfrutar de um bom descanso.

Gêmeos

Sua curiosidade está em alta e o dia favorece a vida social. Encontros, conversas informais e trocas de ideias trarão muito entusiasmo. Aproveite para colocar as leituras em dia ou iniciar um novo hobby.

Câncer