NOVELA DAS 6

Akin descobre prisão de Dumi e planeja resgate em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (9)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de maio de 2026 às 08:00

Dumi (Licínio Januário) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste sábado (9), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Mirinho coloca seu plano em prática e interrompe o 'assalto' a José, agindo como um salvador. Ele chega a deslocar o ombro na luta encenada, tudo para que o sofrimento pareça real aos olhos de Alika. A princesa, tocada pelo 'sacrifício', cuida dos ferimentos do vilão, exatamente como ele planejou. Virgínia, furiosa com a proximidade dos dois, resgata o noivo da casa da rival.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Em Batanga, Akin percebe que algo deu muito errado com Dumi e decide invadir o palácio. Ele encontra Kênia em prantos, ciente de que o amado está aprisionado e com a execução marcada. Akin alerta Omar e Ladisa, e a resistência começa a se mobilizar para um resgate desesperado. A tensão no pátio do palácio cresce enquanto Dumi é levado para enfrentar seu destino final diante do rei.

Mas Jendal guarda uma carta na manga. Diante de todos, quando o carrasco já se preparava, o rei surpreende e perdoa Dumi. Por que esse perdão repentino? O que o tirano pretende ganhar com esse gesto de 'clemência'? A dúvida fica no ar, enquanto Akin e Omar desconfiam de que isso seja apenas o começo de uma armadilha ainda maior.



Para fechar o sábado, Viriato finalmente flagra Carrapato furtando a mercearia, colocando um ponto final na moleza do malandro. Em Barro Preto, Fortunato começa a questionar os detalhes do assalto a José, indicando que a mentira de Mirinho pode ter pernas curtas.

