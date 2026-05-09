Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Akin descobre prisão de Dumi e planeja resgate em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (9)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de maio de 2026 às 08:00

Dumi (Licínio Januário) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo deste sábado (9), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Mirinho coloca seu plano em prática e interrompe o 'assalto' a José, agindo como um salvador. Ele chega a deslocar o ombro na luta encenada, tudo para que o sofrimento pareça real aos olhos de Alika. A princesa, tocada pelo 'sacrifício', cuida dos ferimentos do vilão, exatamente como ele planejou. Virgínia, furiosa com a proximidade dos dois, resgata o noivo da casa da rival.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Em Batanga, Akin percebe que algo deu muito errado com Dumi e decide invadir o palácio. Ele encontra Kênia em prantos, ciente de que o amado está aprisionado e com a execução marcada. Akin alerta Omar e Ladisa, e a resistência começa a se mobilizar para um resgate desesperado. A tensão no pátio do palácio cresce enquanto Dumi é levado para enfrentar seu destino final diante do rei.

Mas Jendal guarda uma carta na manga. Diante de todos, quando o carrasco já se preparava, o rei surpreende e perdoa Dumi. Por que esse perdão repentino? O que o tirano pretende ganhar com esse gesto de 'clemência'? A dúvida fica no ar, enquanto Akin e Omar desconfiam de que isso seja apenas o começo de uma armadilha ainda maior.

Leia mais

Imagem - Guitarrista anuncia chegada do terceiro filho com Cameron Diaz e nome do bebê chama atenção

Guitarrista anuncia chegada do terceiro filho com Cameron Diaz e nome do bebê chama atenção

Imagem - Como é a mansão de Juliette, com cinema, academia, referências nordestinas e até estúdio de gravação

Como é a mansão de Juliette, com cinema, academia, referências nordestinas e até estúdio de gravação

Imagem - Por que Shakira é chamada de 'Loba'? Entenda o significado por trás do apelido

Por que Shakira é chamada de 'Loba'? Entenda o significado por trás do apelido

Para fechar o sábado, Viriato finalmente flagra Carrapato furtando a mercearia, colocando um ponto final na moleza do malandro. Em Barro Preto, Fortunato começa a questionar os detalhes do assalto a José, indicando que a mentira de Mirinho pode ter pernas curtas. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Omar tenta matar o rei de Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (4 a 9 de maio)

Rei Cayman de 'A Nobreza do Amor' já foi dado como desaparecido e atuou com estrela de Crepúsculo; saiba quem

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Anitta é anunciada como uma das atrações de cerimônia da Copa do Mundo; confira outros artistas confirmados

Anitta é anunciada como uma das atrações de cerimônia da Copa do Mundo; confira outros artistas confirmados
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (9 de maio): sábado favorece leveza, reencontros e decisões que trazem alívio

Cor e número da sorte de hoje (9 de maio): sábado favorece leveza, reencontros e decisões que trazem alívio
Imagem - Helicóptero de Henrique e Juliano que caiu pode custar até R$ 3,8 milhões; saiba os detalhes

Helicóptero de Henrique e Juliano que caiu pode custar até R$ 3,8 milhões; saiba os detalhes