Guitarrista anuncia chegada do terceiro filho com Cameron Diaz e nome do bebê chama atenção

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:19
A atriz Cameron Diaz e Benji Madden surpreenderam os fãs nesta segunda-feira (4) ao anunciarem que a família cresceu de novo. O guitarrista do Good Charlotte foi o encarregado de espalhar a novidade no Instagram, confirmando o nascimento do terceiro filho do casal.
Benji Madden e Cameron Diaz anunciam o nascimento de seu terceiro filho
No post, Benji revelou que o novo integrante se chama Nautas Madden. O nome, que foge totalmente do comum, já despertou a curiosidade, mas o papai coruja fez questão de explicar a inspiração por trás da escolha. "Estamos felizes, animados e nos sentindo muito abençoados", celebrou o músico.
Para os Madden, o nome não foi escolhido ao acaso. Junto ao anúncio, Benji publicou a ilustração de um navio e explicou que o nome remete a 'marinheiro, navegador e viajante'. A ideia é que o pequeno seja aquele que 'embarca em uma jornada e não teme o desconhecido'.
Cameron, de 53 anos, e Benji, de 47, têm mantido a vida familiar de forma bastante reservada, mas não escondem a alegria da nova fase. Eles já são pais de Raddix, de 6 anos, e de Cardinal, de apenas 2. "Adoramos a vida com a nossa família. Nossos filhos são saudáveis e felizes", completou o guitarrista.