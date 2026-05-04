NASCEU!

Guitarrista anuncia chegada do terceiro filho com Cameron Diaz e nome do bebê chama atenção

Benji Madden usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para anunciar a novidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:19

Benji Madden e Cameron Diaz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Cameron Diaz e Benji Madden surpreenderam os fãs nesta segunda-feira (4) ao anunciarem que a família cresceu de novo. O guitarrista do Good Charlotte foi o encarregado de espalhar a novidade no Instagram, confirmando o nascimento do terceiro filho do casal.

Benji Madden e Cameron Diaz anunciam o nascimento de seu terceiro filho 1 de 7

No post, Benji revelou que o novo integrante se chama Nautas Madden. O nome, que foge totalmente do comum, já despertou a curiosidade, mas o papai coruja fez questão de explicar a inspiração por trás da escolha. "Estamos felizes, animados e nos sentindo muito abençoados", celebrou o músico.

Para os Madden, o nome não foi escolhido ao acaso. Junto ao anúncio, Benji publicou a ilustração de um navio e explicou que o nome remete a 'marinheiro, navegador e viajante'. A ideia é que o pequeno seja aquele que 'embarca em uma jornada e não teme o desconhecido'.