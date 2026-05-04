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Guitarrista anuncia chegada do terceiro filho com Cameron Diaz e nome do bebê chama atenção

Benji Madden usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para anunciar a novidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:19

Benji Madden e Cameron Diaz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Cameron Diaz e Benji Madden surpreenderam os fãs nesta segunda-feira (4) ao anunciarem que a família cresceu de novo. O guitarrista do Good Charlotte foi o encarregado de espalhar a novidade no Instagram, confirmando o nascimento do terceiro filho do casal.

Benji Madden e Cameron Diaz anunciam o nascimento de seu terceiro filho

Benji Madden e Cameron Diaz por Reprodução/Redes Sociais
A imagem compartilhada por Benji Madden para anunciar o nascimento de seu terceiro filho com a atriz Cameron Diaz por Reprodução/Redes Sociais
Os coraçõezinhos deixados por Cameron Diaz em post do marido anunciando o nascimento do terceiro filho do casal por Reprodução/Redes Sociais
Cameron Diaz por Reprodução/Redes Sociais
Cameron Diaz por Reprodução/Redes Sociais
Jim Carrey e Cameron Diaz em O Máskara (1994) por Reprodução
Jamie Foxx e Cameron Diaz em De Volta à Ação (2025) por Reprodução
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Benji Madden e Cameron Diaz por Reprodução/Redes Sociais

No post, Benji revelou que o novo integrante se chama Nautas Madden. O nome, que foge totalmente do comum, já despertou a curiosidade, mas o papai coruja fez questão de explicar a inspiração por trás da escolha. "Estamos felizes, animados e nos sentindo muito abençoados", celebrou o músico.

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Para os Madden, o nome não foi escolhido ao acaso. Junto ao anúncio, Benji publicou a ilustração de um navio e explicou que o nome remete a 'marinheiro, navegador e viajante'. A ideia é que o pequeno seja aquele que 'embarca em uma jornada e não teme o desconhecido'.

Cameron, de 53 anos, e Benji, de 47, têm mantido a vida familiar de forma bastante reservada, mas não escondem a alegria da nova fase. Eles já são pais de Raddix, de 6 anos, e de Cardinal, de apenas 2. "Adoramos a vida com a nossa família. Nossos filhos são saudáveis e felizes", completou o guitarrista.

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Tags:

Grávida Filho Gravidez Nascimento Cameron Diaz

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