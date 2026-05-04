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Como é a mansão de Juliette, com cinema, academia, referências nordestinas e até estúdio de gravação

Paraibana mostra como transformou sua casa na Barra da Tijuca em um pedaço do Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:40

Juliette abre sua casa no Rio de Janeiro
Juliette abre sua casa no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/YouTube/casavoguebrasil

A 'casa mais vigiada do Brasil' agora deu lugar ao santuário particular de Juliette. Se antes milhões de brasileiros acompanhavam cada passo da maquiadora, hoje a cantora e apresentadora do Saia Justa (GNT) escolhe a dedo o que quer mostrar. E o que ela nos revela é, acima de tudo, um reencontro com suas raízes.

Juliette abre sua casa no Rio de Janeiro

Juliette abre sua casa no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/casavoguebrasil
Juliette abre sua casa no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/casavoguebrasil
Juliette abre sua casa no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/casavoguebrasil
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Juliette abre sua casa no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/casavoguebrasil

Localizada na Barra da Tijuca, a nova morada de Juliette é prova de que seu coração continua fincado no solo do Nordeste. Mas não se engane, a paraibana não vive em um 'castelo' isolado. Assim como nos tempos de Jacarepaguá, ela gosta de casa cheia. O cotidiano é dividido com o noivo, Kaique Cerveny, a mãe, e uma 'tropa' de sobrinhos. "Gosto de chegar e ver tudo acontecendo", conta ela, que prefere o barulho da família estudando e a mesa posta à solitude.

Com assinatura de Anne Furtado, o projeto é um passeio pela cultura nordestina. Tem barro, tem cactos, tem as texturas que lembram o solo nordestino. Um dos grandes destaques é uma obra na sala de jantar que sintetiza os nove estados da região: do caju do Piauí à baiana, passando, claro, pelos cactos da Paraíba.  

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A mansão foi pensada para ser multifuncional. Entre os cômodos, você encontra desde um salão de beleza e estúdio de gravação até escritório e cinema. Sendo o equilíbrio perfeito para quem vive sob os holofotes, mas precisa de um espaço para trabalhar e descansar sem sair de casa.

A suíte máster é um verdadeiro refúgio, com a cama rente ao chão e passagens do clássico Grande Sertão: Veredas aplicadas nas paredes, um toque literário que revela as paixões da moradora.

Para Juliette, luxo mesmo é o que o dinheiro não compra. Seu dia ideal na nova casa não envolve grandes produções: começa acordando sem despertador, tomando café com toda a família reunida e termina com um jantar romântico, pé no chão da sala, luz baixa e uma boa música.

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