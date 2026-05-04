CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Juliette, com cinema, academia, referências nordestinas e até estúdio de gravação

Paraibana mostra como transformou sua casa na Barra da Tijuca em um pedaço do Nordeste

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:40

Juliette abre sua casa no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/YouTube/casavoguebrasil

A 'casa mais vigiada do Brasil' agora deu lugar ao santuário particular de Juliette. Se antes milhões de brasileiros acompanhavam cada passo da maquiadora, hoje a cantora e apresentadora do Saia Justa (GNT) escolhe a dedo o que quer mostrar. E o que ela nos revela é, acima de tudo, um reencontro com suas raízes.

Juliette abre sua casa no Rio de Janeiro 1 de 78

Localizada na Barra da Tijuca, a nova morada de Juliette é prova de que seu coração continua fincado no solo do Nordeste. Mas não se engane, a paraibana não vive em um 'castelo' isolado. Assim como nos tempos de Jacarepaguá, ela gosta de casa cheia. O cotidiano é dividido com o noivo, Kaique Cerveny, a mãe, e uma 'tropa' de sobrinhos. "Gosto de chegar e ver tudo acontecendo", conta ela, que prefere o barulho da família estudando e a mesa posta à solitude.

Com assinatura de Anne Furtado, o projeto é um passeio pela cultura nordestina. Tem barro, tem cactos, tem as texturas que lembram o solo nordestino. Um dos grandes destaques é uma obra na sala de jantar que sintetiza os nove estados da região: do caju do Piauí à baiana, passando, claro, pelos cactos da Paraíba.

A mansão foi pensada para ser multifuncional. Entre os cômodos, você encontra desde um salão de beleza e estúdio de gravação até escritório e cinema. Sendo o equilíbrio perfeito para quem vive sob os holofotes, mas precisa de um espaço para trabalhar e descansar sem sair de casa.

A suíte máster é um verdadeiro refúgio, com a cama rente ao chão e passagens do clássico Grande Sertão: Veredas aplicadas nas paredes, um toque literário que revela as paixões da moradora.