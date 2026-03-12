CHUVA DE ARROZ

Juliette anuncia casamento com Kaique Cerveny para este ano

A campeã do BBB 21 ficou noiva do atleta em novembro de 2024

K Kamila Macedo

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:35

Juliette anuncia casamento com Kaique Cerveny para 2026 Crédito: Reprodução/ Instagram

Juliette Freire anunciou nesta quinta-feira (12), por meio de suas redes sociais, que irá se casar com o atleta de crossfit Kaique Cerveny. Na publicação, o esportista aparece passando a mão na barriga da influenciadora, simulando uma gravidez, que logo é negada por ela: "Preciso dizer uma coisa: não tô grávida, a verdade é que a gente vai casar. Eu prometo trazer tudo para vocês".

No vídeo, há registros da preparação para a cerimônia, como visitas a locais para o evento e degustação do cardápio para o dia especial da paraibana. “A gente vai casar esse ano. Prometo mostrar tudo para vocês!”, escreveu a artista na legenda.

Juliette foi pedida em casamento por Kaique em 30 de novembro de 2024, durante a comemoração antecipada de seu aniversário. Durante o pedido, Kaique pediu permissão para pedir a mão de Juliette para a mãe dela, Fátima. Na ocasião, a vencedora do Big Brother Brasil 21 completaria 35 anos alguns dias depois, em 3 de dezembro.